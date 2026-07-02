Wszyscy czekali na mecz Świątek z Ealą. 3:6 Alexandry. Pogrom na koniec
Już po losowaniu drabinki Wimbledonu, które odbyło się w ubiegły piątek, sporo mówiło się o potencjalnym starciu Igi Świątek z Alexandrą Ealą w trzeciej rundzie. Dziś panie walczyły o zagwarantowanie takiego pojedynku. Raszynianka w pewnym stylu pokonała Karolinę Pliskovą. Chwilę później zakończył się mecz reprezentantki Filipin. Rozstawiona z "29" tenisistka przypieczętowała bezpośrednią rywalizację w 1/16 finału, chociaż 21-latka zafundowała sobie dzisiaj spory rollercoaster emocji.
Iga Świątek zanotowała dzisiaj o wiele pewniejsze zwycięstwo niż w pierwszej rundzie tegorocznego Wimbledonu. Polka miała drobny kryzys na starcie drugiego seta, ale w czwartek zdołała go szybciej opanować. Ogólnie zaprezentowała się z bardzo dobrej strony. Wróciła ze stanu 0:2 15-30 i zapewniła sobie zwycięstwo 6:1, 6:3 w starciu z Karoliną Pliskovą. Potem nasza reprezentantka mogła oczekiwać na to, z kim przyjdzie jej się zmierzyć w kolejnej fazie wielkoszlemowych zmagań w Londynie.
Rywalkę dla Raszynianki w 1/16 finału wyłaniał pojedynek pomiędzy Alexandrą Ealą oraz Mayą Joint. Reprezentantka Filipin była faworytką starcia z tenisistką, która w premierowej rundzie pokonała powracającą do singla po blisko czteroletniej przerwie Sereną Williams. Co ciekawe, Eala i Joint rozpoczęły swój pojedynek jeszcze zanim na kort centralny wyszły Świątek oraz Pliskova, a mimo to później sfinalizowały bezpośrednie starcie.
Wimbledon: Alexandra Eala kontra Maya Joint w drugiej rundzie
Mecz rozpoczął się od serwisu Eali. Reprezentantka Filipin już na "dzień dobry" została przełamana przez Joint. W dalszej fazie seta tenisistka z Australii kontrolowała sytuację. W piątym gemie miała nawet break pointa na 4:1. Wówczas Alexandra zdołała wyjść z opresji, ale Maya i tak doczekała się jeszcze jednego przełamania w tej partii. Dokonała tej sztuki podczas dziewiątego rozdania, wykorzystując trzeciego setbola na 6:3.
Eala próbowała odpowiedzieć już na starcie drugiej części pojedynku. Wtedy Joint obroniła dwa break pointy, ale kilka minut później dała się przełamać, mimo okazji na 2:1. Wywalczenie przewagi pozwoliło rozstawionej zawodniczce nabrać rozpędu. Po tym, jak zgarnęła kolejne "oczko" na returnie w siódmym gemie, mogła zamykać partię przy własnym serwisie. Alexandra zapewniła sobie wynik 6:2, zdobywając dwa punkty z rzędu od stanu 30-30.
W decydującej partii kluczowy okazał się początek. Na "dzień dobry" panie stoczyły niezwykle zaciętą rywalizację na przewagi, obie posiadały szansę na zdobycie gema. Ostatecznie Eala wykorzystała szósty break point i wyszła na prowadzenie. Podobna sytuacja wydarzyła się podczas trzeciego rozdania. Ten moment pozwolił turniejowej "29" nabrać wiatru w żagle. Już przy stanie 5:0 serwowała po awans do trzeciej rundy. Była jeszcze piłka na przełamanie dla Mayi, ale ostatecznie zawodniczka z Australii nie zdobyła ani jednego "oczka" w tym secie. Alexandra zwyciężyła 3:6, 6:2, 6:0. Dzięki temu zagra w sobotę z Igą Świątek.
Główne zmagania w Londynie potrwają do 12 lipca. Najważniejsze informacje dotyczące Wimbledonu można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interia Sport.