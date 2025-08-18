Wszyscy czekają na rezygnację Świątek. Sytuacja jest napięta. Oto głos ze sztabu

Iga Świątek zamierza zameldować się w Nowym Jorku jako mistrzyni turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Plan wydaje się dobry, ale logistycznie jest napięty do granic możliwości. Próba jego realizacji to iście brawurowy manewr.

Finał trwającej imprezy rozpocznie się w poniedziałek wieczorem czasu lokalnego (w Polsce będzie północ). O tytuł Polka zagra z Jasmine Paolini. Jest faworytką, w turnieju nie straciła jeszcze seta.

Iga Świątek w logistycznym potrzasku. Finał w Cincinnati, premiera w Nowym Jorku

Włoszka polskiego pochodzenia zaraz po awansie do finału ogłosiła, że wycofuje się z rywalizacji par mieszanych w US Open. Wydawało się, że podobny komunikat lada moment wystosuje Świątek. Nic takiego jednak nie nastąpiło.

- Na ten moment plany się nie zmieniają - informuje krótko PR menadżerka polskiej tenisistki Daria Sulgostowska, cytowana przez Polskie Radio 24.

Tymczasem turniej mikstów na kortach Flushing Meadows rozpoczyna się już we wtorek. Na liście startowej Iga tworzy duet z Norwegiem Casperem Ruudem. Ich pierwszy mecz - rywalami Medison Keys i Frances Tiafoe - wyznaczono na godz. 12.00 miejscowego czasu.

"Cincinnati i Nowy Jork to na szczęście ta sama strefa czasowa, ale miasta dzieli odległość 950 kilometrów. Lot zajmuje niespełna 2 godziny. Problem jednak w tym, że po godzinie 20.00 z Cincinnati nie odlatuje żaden bezpośredni samolot do Nowego Yorku" - czytamy w serwisie Polskieradio24.pl.

Polska ekipa będzie miała zatem raptem kilkanaście godzin, by dotrzeć na wschodnie wybrzeże USA i przystąpić do gry. Manewr doprawdy brawurowy. Jeśli w ostatniej chwili plany nie ulegną zmianie, bez wynajęcia prywatnego samolotu raczej się nie obędzie.

Turniej miksta w US Open będzie rozgrywany w zupełnie nowym formacie. Do rywalizacji przystąpi 16 duetów utworzonych przez czołowe zawodniczki i zawodników świata. Zwycięska para zgarnie rekordowo wysoką nagrodę: okrągły milion dolarów.

