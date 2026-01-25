Wstydliwe wyznanie Świątek na korcie. "To jedyne, co potrafię"

Jak co roku w drugiej połowie stycznia Melbourne stało się światową stolicą tenisa. W tegorocznej edycji Australian Open o siódmy tytuł wielkoszlemowy walczy wiceliderka światowego rankingu kobiecego tenisa, Iga Świątek. Polka na starcie odprawiła z kwitkiem Yue Yuan i Marie Bouzkovą, a w trzeciej rundzie wyeliminowała z dalszej gry Annę Kalinską. Podczas starcia w Rosjanką nasza zawodniczka co prawda straciła pierwszego seta w turnieju, jednak zdołała odwrócić losy meczu i po trzysetowej batalii awansowała do czwartej rundy australijskiej imprezy.

Iga Świątek musiała to wyznać. Ogłosiła przed całym światem

Zgodnie z tradycją po wygranym spotkaniu z Rosjanką Polka udzieliła pomeczowego wywiadu. Nie zabrakło pytań o życie poza kortem. Rozmówczyni chciała bowiem wiedzieć, jak wyglądają dni wolne Igi, gdy ta wraca do ojczyzny. Na odpowiedź nie musiała wcale długo czekać. Przy okazji nasza zawodniczka zdecydowała się na dość wstydliwe wyznanie dotyczące jej umiejętności kulinarnych.

"Jestem okropną kucharką. Szczerze mówiąc, jedyne, co potrafię, to makaron z truskawkami. Połowa świata go nienawidzi. Nie rozumiem dlaczego. Szczerze mówiąc, to jedyne, co potrafię" - wyjawiła, wywołując śmiech wśród publiczności.

O słynnym makaronie z truskawkami zrobiło się głośno podczas ubiegłorocznego Wimbledonu. Wówczas po jednym ze spotkań Iga Świątek wyznała, że jest to jeden z jej ulubionych przepisów z czasów dzieciństwa, czym zaskoczyła wielu kibiców z całego świata. Po tym wyznaniu ludzie masowo odtwarzali przepis polskiej zawodniczki na truskawkowy makaron, a filmikami dzielili się na platformie TikTok.

Tymczasem Iga Świątek kontynuuje walkę o "Karierowy Szlem" w Melbourne. Kolejne spotkanie wiceliderka światowego rankingu kobiecego tenisa rozegra już w poniedziałek 26 stycznia. Polka zmierzy się w czwartej rundzie z przedstawicielką gospodarzy, kwalifikantką Maddison Inglis. Australijka automatycznie awansowała do 1/16 finału po tym, jak z rywalizacji niespodziewanie zrezygnowała Naomi Osaka.

Iga Świątek IZHAR KHAN AFP

Iga Świątek w Australian Open 2026 William West AFP

Iga Świątek rywalizowała o awans do czwartej rundy Australian Open 2026 William West AFP

Świątek uspokaja: „Fizycznie czuję się dobrze”, mimo choroby © 2026 Associated Press