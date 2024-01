Wstydliwe wyznanie Igi Świątek. Nagle Polka wybiegła ze studia. Niebywałe sceny

Zrobiłam to raz podczas turnieju. Poszłam kupić kanapkę... Mam na myśli to, że i tak "płaciłabym" za to moją akredytacją, więc w pewnym sensie było to za darmo, prawda?

~ powiedziała Iga Świątek z nieco zawstydzonym uśmiechem ku zdziwieniu prowadzącego