"Wstrząsający moment". Świątek już nie wróci na szczyt? Potwierdza się najgorsze

Łukasz Żurek

Po środowym triumfie nad Karoliną Muchovą obserwatorzy byli zgodni, że Iga Świątek zagrała właśnie najlepszy mecz w 2026 roku. Miało to stanowić niezawodny zwiastun jej kolejnego renesansu. Tymczasem dzień później Polka była już za burtą turnieju WTA 1000 w Indian Wells. Czy w najbliższych tygodniach możemy się spodziewać, że jednak wróci do roli dominatorki? - Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś wróci, dobrze jej życzę, bo jest Polką. Ale coraz bardziej wydaje mi się to życzeniowe niż realne - odpowiada z dystansem ekspert Tomasz Wolfke, indagowany przez WP Sportowe Fakty.

W czterech poprzednich edycjach kalifornijskiego tysięcznika Iga Świątek docierała przynajmniej do półfinału. A w latach 2022 i 2024 była w Indian Wells poza zasięgiem rywalek. Przez chwilę wierzyliśmy, że nie inaczej będzie w tym roku.

Znakomicie rozegrane spotkania z Marią Sakkari i Karoliną Muchovą pozwalały wierzyć w dobry scenariusz. Wszystko załamało się jednak w ćwierćfinale. Tu Polka uległa Elinie Switolinie 2:6, 6:4, 4:6.

Co dalej z Igą Świątek? Straciła pozycję wiceliderki światowego rankingu. Powrót na szczyt pozostaje mglistym pożądaniem

- Jako analityk jestem bezradny - mówi w rozmowie z WP Sportowe Fakty tenisowy komentator i ekspert Tomasz Wolfke. - Jedynym realnym wytłumaczeniem jest głowa i że to się rozgrywa w sferze emocjonalnej. Nie da się zapomnieć grać w tenisa w ciągu jednego dnia. Statystycznie Iga powinna czuć się pewnie psychicznie po takich dwóch dobrych meczach. Wydaje się, że jest dobrze przygotowana fizycznie.

W starciu ze Switoliną wróciły jednak stare demony. Niewymuszone błędy, frustracja na korcie, paraliż mentalny. Słowna utarczka z członkami sztabu przed ostatnim gemem - przegranym do zera - była kompletną ilustracją niemocy najlepszej polskiej tenisistki.

- Był wstrząsający moment na początku drugiego seta, w którym w pierwszych dziesięciu akcjach była jedna wymiana - zwraca uwagę Wolfke, nazywając mecz Igi brzydkim. - Momentami się tego nie dało oglądać. I to boli najbardziej, a nie minimalna porażka po wyrównanym meczu 4:6 z bardzo dobrą Switoliną. Iga nagle przestała serwować. Popełniła 8 podwójnych błędów, co jest zatrważające.

Jednak jest polski półfinał WTA. Mimo porażki Świątek. Dojdzie do rewanżu z Ukrainką

Zobacz również:

Iga Świątek nie wytrzymała naporu Jeleny Rybakiny. Kazaszka zluzowała Polkę na pozycji wiceliderki światowego rankingu
Rybakina udawała, że nie słyszy. Zakpiła ze wszystkich. Tego jej nie zapomną

    Raszynianka zakończyła porażką pięć kolejnych konfrontacji z rywalkami plasującymi się w czołowej dziesiątce rankingu WTA. To generuje niepokojącą prognozę na przyszłość. Trudno budować na takiej statystyce wizję rychłego progresu.

    - Jak Iga po raz pierwszy seryjnie wygrywała sety do zera, niemal nie traciła gemów, to miałem przekonanie, że te jej okresy dominacji będą wracały. I tak było w 2023 i ostatni raz na wiosnę w 2024 roku. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś wróci, dobrze jej życzę, bo jest Polką. Ale coraz bardziej wydaje mi się to życzeniowe niż realne - nie sili się na entuzjazm Wolfke.

    Świątek ma tyko kilka dni na regenerację organizmu i odzyskanie równowagi emocjonalnej. Z Kalifornii przenosi się na Florydę. Tam weźmie udział w Miami Open. Turniej rozegrany zostanie w dniach 17-29 marca.

    Zobacz również:

    Stalker Igi Świątek spełnił groźby. Co teraz? Sztab Polki wciąż nie zna jego personaliów

      Novak Djokovic - Jack Draper. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

