Wstrząsające słowa Aryny Sabalenki. Była totalnie rozbita, nagle padła deklaracja

To już pewne - Iga Świątek straci miano liderki rankingu WTA na rzecz swojej wielkiej rywalki - Aryny Sabalenki. Z tej okazji przypomniano poruszające słowa białoruskiej tenisistki, które ta wypowiedziała po wielkiej, rodzinnej tragedii, jaką była nagła śmierć jej ojca. Aryna Sabalenka mówiła wówczas, że jego wielkim marzeniem był awans córki na pierwsze miejsce w światowym zestawieniu. - Robię to dla niego, to pomaga być mi teraz silną - mówiła wówczas. A teraz dopięła swego.