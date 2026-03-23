Iga Świątek oficjalnie poinformowała o tym, że zakończyła współpracę z Wimem Fissettem. Belgijski trener współpracował z nią przez cały poprzedni sezon i to z nim na pokładzie Polka po raz pierwszy w karierze wygrała Wimbledon. Zdaje się jednak, że po bardzo trudnym początku sezonu oboje zdecydowali się pójść swoimi drogami.

Iga Świątek ogłosiła rozstanie z Wimem Fissettem

"Czasami życie i sport przynoszą takie momenty... Miami nie było dla mnie łatwe. Czuję rozczarowanie, zawód, oczywiście poczucie niedosytu i odpowiedzialności za to co się wydarzyło na korcie. Mam też sporo ważnych wniosków, z którymi idę dalej i myślę, że to bardzo ludzkie" - rozpoczęła swój wpis Iga Świątek.

"Jednocześnie, po wielu miesiącach wspólnej pracy z trenerem Wimem Fissettem podjęłam decyzję o tym, że pójdę inną drogą. To był intensywny czas pełen wyzwań i wielu ważnych doświadczeń. Jestem wdzięczna za jego wsparcie, doświadczenie i wszystko, co razem osiągnęliśmy - w tym spełnienie jednego z moich największych sportowych marzeń" - poinformowała swoich fanów aktualna trzecia rakieta świata.

W dalszej części komunikatu postanowiła podziękować swojemu trenerowi za krótką acz owocną współpracę i dodała, że reszta jej teamu pozostaje bez zmian. Od razu pojawiło się pytanie, kto zastąpi jej dotychczasowego szkoleniowca. W sieci od jakiegoś czasu krążyły już plotki, że wybór może paść na Piotra Woźniackiego, ojca Caroline Woźniacki i jej trenera, który był przy jej najważniejszych triumfach.

Iga Świątek zaprosi do teamu Woźniackiego? Jej sztab odpowiedział

Sztab Świątek postanowił zareagować na przekazywane pogłoski. Cytowana przez "Przegląd Sportowy" szefowa PR teamu Świątek, Daria Sulgostowska, postanowiła wyjaśnić, jak w tej chwili wygląda sytuacja. Od razu zaprzeczyła krążącym po sieci plotkom.

Rozstanie z trenerem Wimem Fissettem zostało już zakomunikowane przez samą Igę i jest to jedyna potwierdzona informacja w tym zakresie. W odniesieniu do pojawiających się w zagranicznych mediach doniesień o rzekomej współpracy z Piotrem Woźniackim — wszelkie informacje o nazwiskach to wyłącznie spekulacje medialne, które nie mają żadnego odzwierciedlenia w rzeczywistości

"Decyzje personalne będzie jak zawsze komunikowała sama Iga w odpowiednim czasie" - podsumowała Sulgostowska. Póki co zdaje się więc, że na informację o tym, kto będzie nowym szkoleniowcem Świątek trzeba będzie poczekać. Polka nie ma jednak zbyt wiele czasu - wielkimi krokami zbliża się sezon na nawierzchni ziemnej, czyli tej, która jak dotąd dała Raszyniance najwięcej sukcesów.

Iga Świątek i jej trener Wim Fissette Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP

