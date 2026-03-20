Wstrząs. Tak zachowała się Świątek po eliminacji. Organizatorzy ujawniają

Iga Świątek i Magda Linette spotkały się wcześniej w tourze WTA tylko raz - w Pekinie w 2023 roku, gdy wyżej notowana z naszych tenisistek pewnie wygrała w dwóch setach 6:1, 6:1. Gdy więc podobny identycznym stosunkiem wygrała partię otwierającą ich bój w Miami, wydawało się, że czeka nas powtórka z rozrywki... Nic bardziej mylnego.

W dwóch kolejnych odsłonach spotkania górą była Poznanianka (7:5, 6:3) i to ona dość sensacyjnie wywalczyła sobie przepustkę do trzeciej rundy turnieju WTA 1000 w Miami. A wokół Igi Świątek - jak po porażce w Indian Wells - znów zrobiło się gorąco. I to nie tylko ze względu na jej formę, ale i nerwowe reakcje sztabu.

"Wróć do tego, co się sprawdza: do prostych rzeczy i do swojego planu. Bo masz wszystkie narzędzia. Dobra? Tak? Dawaj! Z wiarą i swoje! (...). Biegaj do wszystkiego" - instruowała Igę Świątek Daria Abramowicz.

"Iga, przestań pokazywać, jak ci źle. Graj dalej!" - wtórował jej Maciej Ryszczuk. "Odsuń się do returnu. Zmień coś. Dawaj!" - dodawał od siebie Wim Fissette.

To jednak nie pomogło naszej trzeciej rakiecie świata uchronić się przed porażką z Magdą Linette. Porażką, która ewidentnie ją przybiła.

WTA Miami. Iga Świątek przegrała z Magdą Linette. Taka była jej reakcja

Świadczą o tym choćby słowa, które Iga Świątek wypowiedziała tuż po meczu w rozmowie z mediami. - To najgorszy koszmar, jaki może mieć czołowa tenisistka. Spadki formy w meczach na takim poziomie. Muszę to przetrwać i rozgryźć - przyznała Polka. Ale same słowa to nie wszystko. Wielce znaczące zachowanie naszej zawodniczki odnotowali także sami organizatorzy imprezy rozgrywanej na Florydzie.

Świątek, która uprzejmie uściskała Linette po meczu była wyraźnie wstrząśnięta w trakcie swoich pomeczowych aktywności medialnych

Przytoczonych zostało także kilka wypowiedzi, które padły z ust Igi Świątek. 24-latka została zapytana między innymi o to, czy jej wcześniejsza dominacja utrudnia jej teraz zadanie, bo sprawiła, że stała się celem dla swoich rywalek.

- Czasami tak, ponieważ one mogą grać bez żadnych oczekiwań. Ale z drugiej stronu nie mogę powiedzieć, że grały tak dobrze, że nie mogłam wygrać tych spotkań. Wiem, że mogę wygrywać tego typu mecze, ale mój poziom był po prostu rozczarowujący. Czuję, że mogę teraz nie być najlepszą zawodniczką, ale dźwigam na swoich ramionach ciężar ostatnich trzech lat, ponieważ wszyscy wiedzą, że moja gra pozwala na wygrywanie turniejów. Po prostu tego nie pokazywałam. To trudne, by sobie z tym poradzić, bo chcę grać lepiej. I chcę osiągać lepsze wyniki - wyznała trzecia zawodniczka rankingu WTA.

Głos zabrała także Magda Linette, która opowiedziała, jak udało jej się odwrócić losy spotkania z Igą Świątek po trudnym dla siebie otwarciu meczu. - Iga gra bardzo agresywnie. Potrafi cię odrzucić. Nie dawała mi żadnego czasu na reakcję. Musiałam trochę w to wejść, zacząć uderzać piłki nieco szybciej i spróbować zepchnąć ją głębiej. Nie zostawiać jej żadnej przestrzeni. Ale myślę, że wszystko zaczęło się od nieco lepszego serwisu - przyznała triumfatorka polskiego starcia.

