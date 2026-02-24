Wstrząs po proteście Igi Świątek. W WTA zapadła decyzja. 13 nazwisk

Iga Świątek już od dłuższego czasu protestowała wobec obecnego układu terminarza w tourze WTA i obowiązujących w nim zasad. W końcu jednak postanowiła przejść od pełnych narzekania słów, do czynów.

- Przez ostatnie lata trudno było mi podjąć taką decyzję, ale w tym roku próbuję zmienić swoje podejście. Myślę, że na pewno opuścimy jakieś turnieje rangi 1000. Nigdy wcześniej nie byłam w takiej sytuacji, więc nie wiem, jak to wyjdzie. Ale sądzę, że to konieczne - ogłosiła na starcie tego sezonu po serii wcześniejszych zapowiedzi.

O tym, że harmonogram rzeczywiście wymaga zmian, najlepiej świadczy ostatni turniej WTA 1000 w Dubaju, przy okazji którego byliśmy świadkami wielkiej fali wycofań - zarówno przed samą imprezą, jak i już w jej trakcie.

WTA nie może dalej udawać, że problem nie istnieje, dlatego jej władze postanowiły działać, powołując specjalną radę Tour Architecture Council, której zadaniem będzie - jak czytamy - "rekomendowanie możliwych do wdrożenia usprawnień w ramach światowego touru, które będzie można wdrożyć już w sezonie 2027". Wiemy już, że przewodniczącą tego gremium została amerykańska tenisistka Jessica Pegula. Ale teraz poznaliśmy dalsze detale ruchu WTA.

Tenis. WTA reaguje na protesty Świątek i spółki. Znamy cały skład rady

Z WTA skontaktowała się redakcja "Przeglądu Sportowego Onetu", publikując pełną listę nazwisk 13 osób, które wejdą w skład wspomnianej rady. Interesy zawodniczek - poza Jessicą Pegulą - reprezentować będą także: Victoria Azarenka, Maria Sakkari, Katie Volynets oraz Anja Vreg. Z ramienia WTA w radzie zasiadać będą: przewodnicząca organizacji Valerie Camillo, Portia Archer (CEO WTA Tour), a także dyrektorzy operacyjni i strategiczni David Highhill, Ashley Keber oraz Joan Pennello. Skład dopełnią także przedstawiciele organizatorów turniejów: Laura Ceccarelli, Alastair Garland i Bob Moran.

"Przegląd Sportowy Onet" zapytał także WTA o możliwość znieisienia kar punktowych, za uzasadnione względami medycznymi wycofania z imprez oraz zastosowanie ewentualnych krótkoterminowych rozwiązań ratunkowych, które weszłyby w życie jeszcze w tym sezonie. Organizacja zarządzająca kobiecym tenisem stwierdziła jednak, że wciąż jest zbyt wcześnie na recenzowanie jakichkolwiek konrketnych pomysłów, bo proces dopiero ruszył, a stworzona rada musi najpierw przeprowadzić wewnętrzne audyty. Na efekty jej prac trzeba będzie zatem jeszcze poczekać.

