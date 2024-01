Szósty raz mierzyły się w czwartek Iga Świątek i Danielle Collins i na całe szczęście to Polka mogła dopisać do swojego konta kolejne zwycięstwo. Liderka rankingu WTA miała jednak ciężką przeprawę z doświadczoną zawodniczką w 2. rundzie Australian Open. Tym razem, w przeciwieństwie do wielu poprzednich pojedynków z udziałem Świątek nie skończyło się na dwóch setach.