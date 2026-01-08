Wstrząs 10 dni przed Australian Open. Gwiazda wycofana. WTA potwierdza

Qinwen Zheng z powodu problemów z łokciem ma za sobą straconą drugą połowę minionego sezonu. Na Australian Open w przypadku pełni zdrowia i formy należałaby jednak do jednej z faworytek. Bo choć przed rokiem Laura Siegemund wyeliminowała Chinkę już w drugiej rundzie, ta w 2024 roku - jeszcze przed wywalczeniem olimpijskiego złota - dotarła aż do finału, w którym zatrzymała ją dopiero Aryna Sabalenka.

Wspomniany warunek stanął jednak pod znakiem zapytania, gdy Chinka nie zgłosiła się do startu w żadnym turnieju przed Australian Open. I jak się okazuje, był to rzeczywiście zły znak.

Niestety, 23-latka nie powalczy w tym roku o powtórkę czy nawet poprawę osiągnięcia z 2024 roku. Nie przystąpi bowiem do wielkoszlemowej rywalizacji na Antypodach, o czym poinformowała w komunikacie zamieszczonym w mediach społecznościowych.

- Po wnikliwej analizie sprawy przez mój zespół i otrzymaniu porad medycznych, niestety wycofuję się z Australian Open 2026 - przekazała Qinwen Zheng.

Tenis: Australian Open. Qinwen Zheng wycofała się z rywalizacji

Chińska tenisistka zaznaczyła przy tym, że jest to dla niej niezwykle trudny moment, zwłaszcza że Melbourne to dla niej wyjątkowe miejsce na mapie światowego touru.

Podjęcie tej decyzji było niebywale trudne. Melbourne to moje "szczęśliwe miejsce", gdzie wygrałam mój pierwszy mecz w głównej drabince Wielkiego Szlema i skąd wyciągnęłam swoje najlepsze doświadczenia. Mam wyjątkowe połączenie z tą lokacją i bardzo chciałam rozpocząć nowy sezon w Melbourne Park

I dodała: - Chociaż moja rehabilitacja przebiega nieźle i gładko przeszłam przez sezon przygotowawczy, gra na wielkoszlemowej imprezie wymaga od zawodniczek zachowania ekstremalnej kondycji. Obecnie wciąż nie osiągnęłam mojego najlepszego poziomu przygotowania, który sobie ustaliłam.

23-latka podziękowała przy tym także wszystkim za wsparcie, które otrzymuje i wprost zadeklarowała, że liczy na swój mocny powrót na kort w 2026 roku.

Wycofanie Qinwen Zheng z Australian Open potwierdził także oficjalny profil WTA, życząc jej szybkiego powrotu do pełni sił.

