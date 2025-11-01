Wspaniały triumf Świątek, a to nie koniec. Tak wygląda tabela grupy Polki w WTA Finals

Za nami pierwsze pojedynki długo wyczekiwanego turnieju WTA Finals 2025. Rywalizację zainaugurował mecz Igi Świątek z Madison Keys. Polka wygrała to spotkanie 6:1, 6:2, pokazując bardzo dobry, solidny i agresywny tenis. Po pojedynku Polki z Amerykanką na kort wyszły Amanda Anisimova i Jelena Rybakina. Kazaszka pokazała bardzo dobry tenis, co doprowadziło do wygranej 6:3, 6:1.

Tabela WTA Finals 2025. Które miejsce zajmuje Iga Świątek?

Przekonujące zwycięstwo Igi Świątek pozwala jej po 1. kolejce spotkań zajmować 1. miejsce w tabeli grupy Sereny Williams. Tuż za jej plecami plasuje się Jelena Rybakina, która straciła o gema więcej. Pod kreską znalazły się Amanda Anisimova oraz oraz Madison Keys.

Tabela grupy Sereny Williams:

Iga Świątek 1m, z 1, p 0, bilans setów: 2:0 Jelena Rybakina 1m, z 1, p 0, bilans setów: 2:0 Amanda Anisimova 1m, z 0, p 1, bilans setów: 0:2 Madison Keys 1m, z 0, p 1, bilans setów: 0:2

W niedzielę 2 listopada odbędą się za to mecze grupy Steffi Graf, w której znajdują się Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Jessica Pegula i Jasmine Paolini. W 1. kolejce Sabalenka zagra z Paolini, a Gauff z Pegulą.

Tabela grupy Steffi Graf (kolejność wg. rankingu):

Aryna Sabalenka Coco Gauff Jessica Pegula Jasmine Paolini

Turniej WTA Finals 2025 w Rijadzie potrwa do 8 listopada. Do półfinałów turnieju singla, które zostaną rozegrane 7 listopada, awansują po dwie najlepsze tenisistki z obu grup. Dzień później odbędzie się wielki finał. Równolegle rozgrywany jest również turniej deblowy.

Iga Świątek Xiao Yijiu AFP

Aryna Sabalenka jest jedną z kandydatek do zwycięstwa w WTA Finals 2025 ADEK BERRY AFP