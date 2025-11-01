Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wspaniały triumf Świątek, a to nie koniec. Tak wygląda tabela grupy Polki w WTA Finals

Rafał Sierhej
Aleksy Kiełbasa

Za nami pierwsze mecze WTA Finals. Iga Świątek na inaugurację zmagań wygrała z Madison Keys 6:1, 6:2. Odbyło się już także drugie spotkanie grupy Polki, w którym Jelena Rybakina wygrała z Amandą Anisimovą. Jak wygląda tabela grupy Igi Świątek po 1. kolejce? Odpowiadamy.

Iga Świątek i Jelena Rybakina
Za nami pierwsze pojedynki długo wyczekiwanego turnieju WTA Finals 2025. Rywalizację zainaugurował mecz Igi Świątek z Madison Keys. Polka wygrała to spotkanie 6:1, 6:2, pokazując bardzo dobry, solidny i agresywny tenis. Po pojedynku Polki z Amerykanką na kort wyszły Amanda Anisimova i Jelena Rybakina. Kazaszka pokazała bardzo dobry tenis, co doprowadziło do wygranej 6:3, 6:1.

Tabela WTA Finals 2025. Które miejsce zajmuje Iga Świątek?

Przekonujące zwycięstwo Igi Świątek pozwala jej po 1. kolejce spotkań zajmować 1. miejsce w tabeli grupy Sereny Williams. Tuż za jej plecami plasuje się Jelena Rybakina, która straciła o gema więcej. Pod kreską znalazły się Amanda Anisimova oraz oraz Madison Keys.

Tabela grupy Sereny Williams:

  1. Iga Świątek 1m, z 1, p 0, bilans setów: 2:0
  2. Jelena Rybakina 1m, z 1, p 0, bilans setów: 2:0
  3. Amanda Anisimova 1m, z 0, p 1, bilans setów: 0:2
  4. Madison Keys 1m, z 0, p 1, bilans setów: 0:2

W niedzielę 2 listopada odbędą się za to mecze grupy Steffi Graf, w której znajdują się Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Jessica Pegula i Jasmine Paolini. W 1. kolejce Sabalenka zagra z Paolini, a Gauff z Pegulą.

Tabela grupy Steffi Graf (kolejność wg. rankingu):

  1. Aryna Sabalenka
  2. Coco Gauff
  3. Jessica Pegula
  4. Jasmine Paolini

Turniej WTA Finals 2025 w Rijadzie potrwa do 8 listopada. Do półfinałów turnieju singla, które zostaną rozegrane 7 listopada, awansują po dwie najlepsze tenisistki z obu grup. Dzień później odbędzie się wielki finał. Równolegle rozgrywany jest również turniej deblowy.

Sportowiec w jasnej koszulce i czapce z daszkiem świętuje sukces na korcie tenisowym, wykonując gest zaciśniętej pięści. W tle rozmyte niebieskie tło i fragment rakiety tenisowej.
Iga ŚwiątekXiao YijiuAFP
Tenisistka wykonuje dynamiczne uderzenie piłki podczas meczu tenisowego, skupiona na rozgrywce. W tle kontrastujące, niebieskie linie kortu podkreślają sportowy charakter sceny.
Aryna Sabalenka jest jedną z kandydatek do zwycięstwa w WTA Finals 2025ADEK BERRYAFP

