Wspaniały prezent dla Igi Świątek. Nawiązanie jest jednoznaczne. "Ten, gdzie..."

Przed finałem turnieju rozgrywanego na kortach im. Rolanda Garrosa Iga Świątek była murowaną faworytką. Jasmine Paolini nikt właściwie nie dawał szans. Dla niej już sam awans tak daleko był życiowym sukcesem i nagrodą, za lata ciężkiej pracy. Włoszka zaczęła jednak bardzo dobrze, zaskoczyła polską tenisistkę i miała nawet przewagę przełamania. Potem jednak wszystko wróciło "do normy". Ostatecznie 23-latka wygrała 6:2, 6:1 i tym samym pozostaje niepokonana w Paryżu od trzech lat. Reklama

Myślę, że presja już zawsze ze mną będzie. Zwłaszcza na tych kortach, gdzie jestem w stanie grać najlepszy tenis i ludzie będą tego oczekiwać, ale szczerze mówiąc nie przyzwyczaiłam się do tego. Zwłaszcza po takich doświadczeniach, jak w tym roku druga runda. To pokazuje, że nawet jeśli ma się potencjał do tego, by grać bardzo dobrze i wygrywać turnieje, to wciąż mogą wydarzyć się sytuacje, gdzie jednak się przegra. Dlatego nic nie można brać jako pewnik ~ mówiła po meczu Świątek.

W rozmowie tuż po finale zapewniała, że nie zabraknie jej motywacji do kolejnych triumfów, choć to już piąty wielkoszlemowy tytuł. "Z motywacją nigdy nie było u mnie problemu, bo ja zawsze raczej patrzę w przyszłość. I wciąż wychodząc na kort będę chciała wygrać, niezależnie od tego, co wcześniej się wydarzyło" - stwierdziła Świątek.

Teraz jednak jest chwila na to, by celebrować sukces. I cieszyć się z tego, co wywalczyła.

Iga Świątek po zwycięstwie w Roland Garros: Jestem z siebie naprawdę dumna.

Kapitalny prezent dla Świątek. Jednoznaczne nawiązanie

Wśród wielu prezentów, które otrzymała po zwycięstwie w swoim piątym wielkoszlemowym turnieju Polka, wyróżniają się buty specjalnie przygotowane dla niej przez jednego ze sponsorów. Partnerzy naszej tenisistki wykazali się kreatywnością, a przy okazji znajomością upodobań Igi Świątek.

Na białych butach, przygotowanych specjalnie dla Igi, jest z jednej strony napis "Jazda", czyli okrzyk naszej zawodniczki, z drugiej natomiast angielski napis “The one where she wins her 5th Grand Slam" ("Ten, gdzie wygrywa swój piąty tytuł Wielkiego Szlema" - red.).

Nowe buty dla Igi Świątek

To oczywiste nawiązanie do serialu "Przyjaciele", jednej z ulubionych produkcji Igi Świątek. Tam każdy odcinek zaczynał się właśnie od słów "The one..." (Ten w którym/Ten gdzie itp.). Taki spersonalizowany podarunek z miejsca nabrał sporej wartości i może pojawić się na jakieś charytatywnej aukcji, choć i dla samej zawodniczki ma sporą wartość sentymentalną. Reklama

Iga Świątek / BERTRAND GUAY / AFP

Iga Świątek / EPA/MOHAMMED BADRA / PAP