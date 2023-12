Niezwykłych emocji dostarczył Roland Garros, gdzie raszynianka sięgnęła po swój trzeci sukces w Paryżu, a łącznie już czwarty wielkoszlemowy. Pod koniec lipca udało się wygrać turniej WTA 250 przed własną publicznością w Warszawie. Na kolejny sukces czekaliśmy do początku października, kiedy to eksplodowała forma naszej tenisistki. Najpierw wygrała WTA 1000 w Pekinie, a sezon zwieńczyła trofeum podczas WTA Finals, przy okazji wracając na fotel liderki po ośmiu tygodniach przerwy .

W zeszłym roku mówiono o skandalu. Tym razem nagrodę otrzymał również Tomasz Wiktorowski

W ubiegłym roku pojawiło się sporo kontrowersji po ogłoszeniu nagród WTA. W kategorii zawodniczek nie było żadnych wątpliwości, bowiem wygrała Iga Świątek, ale mocnym echem odbiło się to, jaki padł wybór w kategorii dla trenera roku. Ostatecznie wybrano nim szkoleniowca Jessiki Peguli - Davida Witta. Sukcesy Amerykanki miały się nijak w porównaniu do tego, co osiągnęła Polka. Trenerzy dokonujący wyboru podjęli jednak inną decyzję. Do całej sytuacji odniósł się m.in. Maciej Ryszczuk, grzmiąc o wielkim skandalu.