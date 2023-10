Wspaniałe wieści dla Świątek. Wielki cel na horyzoncie, może to nastąpić już w środę

Nie był to łatwy mecz na otwarcie dla Igi Świątek . Przez długi czas reprezentantka Polski miała problemy ze swoimi podstawowymi uderzeniami, ale od stanu 2:5 w pierwszym secie wszystko zaczęło funkcjonować jak należy i w dalszej fazie spotkania nasza zawodniczka oddała Markecie Vondrousovej zaledwie jednego gema.

W kolejnym meczu raszynianka zagra z Coco Gauff . Będzie to już kolejne ich starcie w tym sezonie. Z ostatniego pojedynku mamy bardzo dobre wspomnienia, bowiem była liderka rankingu WTA bez problemu pokonała tegoroczną mistrzynię US Open 6:2, 6:3 podczas półfinału WTA 1000 w Pekinie .

W ostatnim czasie Amerykanka zanotowała jednak spory progres, czego potwierdzeniem są tytuły zdobyte w Waszyngtonie, Cincinnati i właśnie w Nowym Jorku . W tej drugiej z wymienionych lokalizacji potrafiła po raz pierwszy w karierze pokonać Polkę , awansując do finału imprezy po trzysetowej batalii.

Associated Press / © 2023 Associated Press

Iga Świątek - Marketa Vondrousova, 7-6, 6-0. SKRÓT. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Awans Świątek już w środę? To realne, przedstawiamy scenariusze dla grupy Polki

Aby nasza reprezentantka awansowała do półfinału już po meczu z reprezentantką Stanów Zjednoczonych, musi oczywiście wygrać swoje spotkanie. Jeśli starcie z Ons Jabeur wygrałaby również Marketa Vondrousova, wówczas raszynianka wygrałaby całą grupę i miałaby zapewniony awans z pierwszego miejsca. Świątek może wywalczyć jeszcze kwalifikację do najlepszej "4", jeśli pokona w dwóch setach z Gauff, a Jabeur zrobi to samo z Vondrousovą, tylko w trzech setach.