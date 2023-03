Wskazano najgroźniejszą rywalkę Świątek. Wszystkie się "kulą"... ale nie ona!

Teraz musi już się w pełni skupić na kolejnej walce o bezcenne "oczka" do rankingu - można by przy tym rzec, że ciąży na niej podwójna presja, bowiem będzie ona w ramach BNP Paribas Open bronić tytułu wywalczonego przed rokiem. Rywalizacja zaś będzie zapewne bardzo zacięta.

Barbora Krejczikova ostatnio zrobiła Świątek "psikusa". Jak będzie w Indian Wells?

"Większość zawodniczek, co zrozumiałe, kuli się przed dominującą gwiazdą WTA będącą w takiej formie, ale Barbora Krejczikova konsekwentnie udowadnia swoją wytrzymałość i jakość w najważniejszych momentach swojej kariery" - napisał dziennikarz Tumaini Carayol z brytyjskiego "The Guardian" w tekście zapowiadającym zawody, niejako namaszczając Czeszkę jako główne "zagrożenie" dla raszynianki.

Faktycznie, warto zwrócić uwagę na fakt, że Krejczikova ostatnio zatrzymała genialną serię kolejnych zwycięstw 21-latki, pokonując ją w finale współzawodnictwa w Dubaju. Co ważne, wywodząca się z Brna sportsmenka jest... jedyną tenisistką, która zdołała ograć Świątek w finale rozgrywanym na nawierzchni twardej - i to dwukrotnie, bo wcześniej zdarzyło jej się to jesienią w Ostrawie. Nie trzeba tu chyba dodawać, z jaką nawierzchnią będziemy mieć do czynienia w Indian Wells.