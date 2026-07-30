Wskazał osobę, która może pomóc Idze Świątek. Zaskakujące słowa byłego trenera Polki

Trwa kryzys Igi Świątek. Polka nie wygrała w tym roku żadnego Wielkiego Szlema i spadła na 8. miejsce w rankingu WTA. Ubiegłoroczna zwyciężczyni Wimbledonu teraz skończyła na trzeciej rundzie, a kibice jeszcze długo po zakończeniu turnieju mówili o jej słabej grze i płaczu po premierowym spotkaniu z Taylor Townsend. Świątek została też zasypana radami przez ekspertów. To miało jej pomóc i postawić ją na nogi przed amerykańskimi turniejami w Toronto, Cincinatti oraz US Open.

Iga Świątek nie posłuchała ekspertów

Problem w tym, że zawodniczka nie posłuchała ani Lecha Sidora, który w kanale Trzeci Serwis na You Tube mówił o ekspertyzie drugiego psychologa (tych głosów było więcej), ani Dawid Olejniczaka, który przekonywał: - Na jej miejscu, mając takie możliwości finansowe, jeśli chodzi też o status, już dawno bym zatrudnił byłą mistrzynię lub byłego mistrza dyscypliny. Kogoś, kto tę drogę, którą Iga przechodzi, zna z autopsji, jako zawodnik, który teraz jest trenerem. Tacy ludzie są na rynku, tylko trzeba umiejętnie po nich sięgnąć i chcieć po nich sięgnąć.

Czy ten brak reakcji na głos środowiska oznacza, że w Ameryce będzie ciąg dalszy dramatu ze Świątek w roli głównej? Czy znów będzie płacz i zgrzytanie zębów? - Nie będzie dramatu, będzie lepiej - mówi nam Michał Kaznowski, były trener Igi Świątek, który już po przyjściu trenera Francisco Roiga przekonywał na łamach Interii, że lepszą Igę zobaczymy dopiero na US Open. - Pomoże jej nawierzchnia, powinna zagrać kilka fajnych spotkań. Te ostatnie doświadczenia też z pewnością okażą się pomocne.

Świątek musi pójść drogą Djokovića

Na czym Kaznowski buduje optymizm? - Po prostu uważam, że wszystkie te rady udzielane Idze, choć płyną prosto z serca, nie mają sensu. Świątek nie pomoże Olejniczak ani Kaznowski. Ona sama musi sobie pomóc. Pamiętam, jak Djokovic zaliczył potężny spadek formy i też potrzebował czasu, żeby się pozbierać. Pracował nad sobą, wzbogacił się jako człowiek. Sięgnął po metody niezwiązane z tenisem, choćby techniki oddechowe Hofa, i ta filozofia mu pomogła. To trochę trwało, ale innej drogi nie ma. Iga też musi sama dojść do tego, czego jej trzeba. Innej drogi nie widzę - ocenia Kaznowski.

Pierwszego trenera Świątek nie przekonują nasze stwierdzenia mówiące o tym, że skoro tak dużo osób wskazuje na konkretny problem, to przecież nie mogą się mylić. I może warto posłuchać ludzi, którzy na tenisie zjedli zęby. - To wydaje się proste i oczywiste, ale takie nie jest. Mam nadzieję, że Iga wpuszcza te rady jednym uchem, a drugim wypuszcza. Przyznam, że gdyby ona do mnie teraz przyszła i poprosiła o pomoc, to nie wiedziałbym, co jej powiedzieć - rozkłada ręce Kaznowski.

Kim jest Daria Abramowicz?

- Opinia drugiego psychologa? Wszystko fajnie, ale nie wiemy, kim jest właściwie Daria Abramowicz. Doradcą, mentorem czy terapeutą? Z jakiego poziomu one rozmawiają? Jak pracują? Czy my wszystko o tym wiemy? A może za kulisami jest tak źle, że sukcesem Igi jest to, że rano staje przed lustrem i się uśmiecha. Musiałbym zadać ze sto pytań i odbyć długą, szczerą rozmowę, żeby móc udzielić Idze jakiejkolwiek rady ws. psychologa - przekonuje Kaznowski.

A drugi trener? Mistrz znający z autopsji sytuację, w której znalazła się Świątek? - Tak, ale jeśli jest dobra wola i chęć zatrudnienia takiej osoby przez samą Igę. Słyszałem, że ona sama o tym wspomniała, więc może się rozgląda - zauważa nasz ekspert.

- Przede wszystkim Iga potrzebuje jednak spokoju i dobrej zbroi, która uchroni ją przed otoczeniem. Dajmy jej samej czas, żeby mogła spokojnie poszukać swojej drogi. Może znajdzie ją teraz, może za rok, a może już nigdy. Pamiętajmy, że Igę wiele kosztowało te kilka lat na szczycie. Te łzy w Wimbledonie też są z tym związane. Tylko ona sama wie, ile i co przeżyła. Przyszedł jednak taki moment, że na nowo musi poszukać swojego szczęścia w tenisie. Jeśli ta radość u niej wróci, to da nam wiele radości. Trzymajmy kciuki, żeby wystarczyła ta miesięczna przerwa, jaką miała teraz. A jak nie, to liczmy na to, że Iga zamknie się w zimie a Akademii Nadala i wróci stamtąd odmieniona - kwituje Kaznowski.

Iga Świątek Henry Nicholls East News

Iga Świątek Ella Ling/Shutterstock East News

Iga Świątek Photo by Miguel Reis / NurPhoto via AFP East News





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