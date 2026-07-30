Wskazał osobę, która może pomóc Idze Świątek. Zaskakujące słowa byłego trenera Polki

Dariusz Ostafiński

Dariusz Ostafiński

Po klęsce w Wimbledonie Iga Świątek została zarzucona dobrymi radami. Dawid Olejniczak z Polsatu Sport powiedział o konieczności zatrudnienia w sztabie zawodnika po przejściach, a Lech Sidor z kanału Trzeci Serwis wspomniał o zamówieniu ekspertyzy u innego psychologa niż Daria Abramowicz. Świątek nie posłuchała panów. Na turnieje do Ameryki poleciała z niezmienionym sztabem. Czy zrobiła dobrze? Na to pytanie odpowiedział nam były trener Igi Michał Kaznowski. Przy okazji dorzucił jeszcze jedną dobrą radę.

Iga Świątek nie posłuchała dobrych rad ekspertów. Michał Kaznowski mówi wprost, kto może jej pomóc.
Iga Świątek nie posłuchała dobrych rad ekspertów. Michał Kaznowski mówi wprost, kto może jej pomóc.MAJA SMIEJKOWSKAEast News

Trwa kryzys Igi Świątek. Polka nie wygrała w tym roku żadnego Wielkiego Szlema i spadła na 8. miejsce w rankingu WTA. Ubiegłoroczna zwyciężczyni Wimbledonu teraz skończyła na trzeciej rundzie, a kibice jeszcze długo po zakończeniu turnieju mówili o jej słabej grze i płaczu po premierowym spotkaniu z Taylor Townsend. Świątek została też zasypana radami przez ekspertów. To miało jej pomóc i postawić ją na nogi przed amerykańskimi turniejami w Toronto, Cincinatti oraz US Open.

Iga Świątek nie posłuchała ekspertów

Problem w tym, że zawodniczka nie posłuchała ani Lecha Sidora, który w kanale Trzeci Serwis na You Tube mówił o ekspertyzie drugiego psychologa (tych głosów było więcej), ani Dawid Olejniczaka, który przekonywał: - Na jej miejscu, mając takie możliwości finansowe, jeśli chodzi też o status, już dawno bym zatrudnił byłą mistrzynię lub byłego mistrza dyscypliny. Kogoś, kto tę drogę, którą Iga przechodzi, zna z autopsji, jako zawodnik, który teraz jest trenerem. Tacy ludzie są na rynku, tylko trzeba umiejętnie po nich sięgnąć i chcieć po nich sięgnąć.

Czy ten brak reakcji na głos środowiska oznacza, że w Ameryce będzie ciąg dalszy dramatu ze Świątek w roli głównej? Czy znów będzie płacz i zgrzytanie zębów? - Nie będzie dramatu, będzie lepiej - mówi nam Michał Kaznowski, były trener Igi Świątek, który już po przyjściu trenera Francisco Roiga przekonywał na łamach Interii, że lepszą Igę zobaczymy dopiero na US Open. - Pomoże jej nawierzchnia, powinna zagrać kilka fajnych spotkań. Te ostatnie doświadczenia też z pewnością okażą się pomocne.

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Dariusz Ostafiński

Świątek musi pójść drogą Djokovića

Na czym Kaznowski buduje optymizm? - Po prostu uważam, że wszystkie te rady udzielane Idze, choć płyną prosto z serca, nie mają sensu. Świątek nie pomoże Olejniczak ani Kaznowski. Ona sama musi sobie pomóc. Pamiętam, jak Djokovic zaliczył potężny spadek formy i też potrzebował czasu, żeby się pozbierać. Pracował nad sobą, wzbogacił się jako człowiek. Sięgnął po metody niezwiązane z tenisem, choćby techniki oddechowe Hofa, i ta filozofia mu pomogła. To trochę trwało, ale innej drogi nie ma. Iga też musi sama dojść do tego, czego jej trzeba. Innej drogi nie widzę - ocenia Kaznowski.

Pierwszego trenera Świątek nie przekonują nasze stwierdzenia mówiące o tym, że skoro tak dużo osób wskazuje na konkretny problem, to przecież nie mogą się mylić. I może warto posłuchać ludzi, którzy na tenisie zjedli zęby. - To wydaje się proste i oczywiste, ale takie nie jest. Mam nadzieję, że Iga wpuszcza te rady jednym uchem, a drugim wypuszcza. Przyznam, że gdyby ona do mnie teraz przyszła i poprosiła o pomoc, to nie wiedziałbym, co jej powiedzieć - rozkłada ręce Kaznowski.

Kim jest Daria Abramowicz?

- Opinia drugiego psychologa? Wszystko fajnie, ale nie wiemy, kim jest właściwie Daria Abramowicz. Doradcą, mentorem czy terapeutą? Z jakiego poziomu one rozmawiają? Jak pracują? Czy my wszystko o tym wiemy? A może za kulisami jest tak źle, że sukcesem Igi jest to, że rano staje przed lustrem i się uśmiecha. Musiałbym zadać ze sto pytań i odbyć długą, szczerą rozmowę, żeby móc udzielić Idze jakiejkolwiek rady ws. psychologa - przekonuje Kaznowski.

A drugi trener? Mistrz znający z autopsji sytuację, w której znalazła się Świątek? - Tak, ale jeśli jest dobra wola i chęć zatrudnienia takiej osoby przez samą Igę. Słyszałem, że ona sama o tym wspomniała, więc może się rozgląda - zauważa nasz ekspert.

- Przede wszystkim Iga potrzebuje jednak spokoju i dobrej zbroi, która uchroni ją przed otoczeniem. Dajmy jej samej czas, żeby mogła spokojnie poszukać swojej drogi. Może znajdzie ją teraz, może za rok, a może już nigdy. Pamiętajmy, że Igę wiele kosztowało te kilka lat na szczycie. Te łzy w Wimbledonie też są z tym związane. Tylko ona sama wie, ile i co przeżyła. Przyszedł jednak taki moment, że na nowo musi poszukać swojego szczęścia w tenisie. Jeśli ta radość u niej wróci, to da nam wiele radości. Trzymajmy kciuki, żeby wystarczyła ta miesięczna przerwa, jaką miała teraz. A jak nie, to liczmy na to, że Iga zamknie się w zimie a Akademii Nadala i wróci stamtąd odmieniona - kwituje Kaznowski.

Tenisistka w białym stroju i czapce z daszkiem okazuje silne emocje podczas meczu, trzymając rakietę tenisową.
Iga ŚwiątekHenry NichollsEast News
Tenisistka w białym stroju i czapce siedzi na korcie trawiastym, trzymając w ręku rakietę tenisową.
Iga ŚwiątekElla Ling/ShutterstockEast News
sportowczyni ubrana w jasną kurtkę i białą czapkę z daszkiem odpowiada na pytania dziennikarzy, wokół niej widoczne są mikrofony i osoby z notatnikami oraz aparatami, tło stanowi ściana z logo sponsorów
Iga ŚwiątekPhoto by Miguel Reis / NurPhoto via AFPEast News


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