Wściekła Świątek rzuciła wulgaryzmem. Roig i Abramowicz tylko patrzyli. Sceny na Chatrierze

Po wygranej 6:1, 6:2 z Emerson Jones Iga Świątek zameldowała się w drugiej rundzie Roland Garros. W niej jej przeciwniczką była Sara Bejlek. To 20-letnia Czeszka, która niedawno wygrała turniej WTA 500 Abu Zabi. Obecnie plasuje się na 35. miejscu w rankingu WTA.

W starciu z czterokrotną mistrzynią Wielkiego Szlema w Paryżu reprezentantka naszych południowych sąsiadów była jednak skazywana na porażkę. Mecz rozpoczął się po godz. 12:00.

Świątek nie wytrzymała. Roig od razu zareagował

Od pierwszego gema to Polka była zdecydowanie regularniejszą i pewniejszą zawodniczką. Nie musiała grać szybko i mocno. Bejlek popełniała mnóstwo niewymuszonych błędów. Zarówno z forhendu, jak i bekhendu. Momentami próbowała podnosić piłkę i grać z większą rotacją, jednak Świątek potrafiła sobie z tym poradzić.

Pojedynek był dosyć szarpany, brakowało w nim tempa i przede wszystkim stabilności w zagraniach - czasami po obu stronach. Czeszka nie potrafiła wygenerować odpowiednich prędkości w uderzeniach. Liczyła na skuteczną obronę, wysokie top-spiny i błędy naszej tenisistki. Te się zdarzały, jednak nie w takiej liczbie jak w przypadku Sary Bejlek.

Po pierwszym secie wygranym 6:2 w drugiej partii Iga Świątek prowadziła już 3:1, 30:15. I wtedy przytrafił jej się kolejny w meczu podwójny błąd serwisowy. W tej konkretnej sytuacji 24-latka zwyczajnie nie wytrzymała emocjonalnie. Zdenerwowana po złym zagraniu powiedziała dosyć głośno do siebie: - Nie widzisz k**wa, że masz sztywną rękę?

Zrobiło się 30:30. Kamery od razu pokazały siedzących w boksie Fransico Roiga i Darię Abramowicz. Hiszpan zareagował, zachęcając swoją zawodniczkę do dalszych prób dobrego i mocnego serwisu. Psycholożka tym razem wybrała milczenie.

Najwyraźniej ten bojowy, niecenzuralny okrzyk pomógł, ponieważ Polka wygrała gema na 4:1, a ostatecznie zamknęła spotkanie wynikiem 6:2, 6:3. Punkty często traciła na własne życzenie, po nieco niezrozumiałych błędach. Czasami za szybko chciała zakończyć wymianę. Margines błędu był duży, ponieważ Sra Bejlek nie miała praktycznie żadnych argumentów, aby jej zagrozić.

W trzeciej rundzie Iga Świątek zmierzy się zMagdą Linette lub Jeleną Ostapenko.

