Wściekła Świątek cisnęła ręcznikiem, wcześniej poległa na Wimbledonie. Siódmy bój z Ukrainką

Oprócz wyrównanego meczu z Caty McNally w drugiej rundzie Iga Świątek w Rzymie przejeżdża się po wszystkich kolejnych rywalkach. W meczach z Elisabettą Cocciaretto (6:1, 6:0), Naomi Osaką (6:2, 6:1) i Jessiką Pegulą (6:1, 6:2) straciła łącznie siedem gemów.

Po kilku tygodniach pracy z Francisco Roigiem widać, że Polka wraca do swojej najlepszej wersji. Jej gra znów stała się dużo bardziej regularna i spokojna. Mistrzyni Wimbledonu korzysta ze sprawdzonych rozwiązań, które w połączeniu z wewnętrznym opanowaniem dają świetne rezultaty na korcie - w tym przypadku wolnej mączce w stolicy Włoch.

Po czterech wygranych meczach Świątek awansowała do półfinału. W środę wieczorem, około godz. 20:40, wszystko wskazywało na to, że na tym etapie jej najbliższą rywalką będzie Jelena Rybakina. Kazaszka rozbiła Elinę Switolinę 6:2 w pierwszym secie. Niewiele wskazywało na to, że Ukrainka zdoła się podnieść. Jednocześnie już niejednokrotnie udowadniała, że nie można przedwcześnie stawiać na niej krzyżyka.

Switolina w imponującym stylu, po niezwykle wyczerpującym meczu wyszarpała zwycięstwo 2:6, 6:4, 6:4. Intensywność tego spotkania była niebotyczna. Szczególnie po stronie ukraińskiej tenisistki. Nagrodą jest półfinał i siódme w historii starcie z Igą Świątek.

Po sześciu meczach korzystniejszym bilansem - 4:2 - może pochwalić się Raszynianka. Pierwszy raz obie panie spotkały się... właśnie w Rzymie, w 2021 roku. Wtedy to na etapie ćwierćfinału Polka wygrała 6:2, 7:5, a finalnie sięgnęła po tytuł - pierwszy "tysięcznik" w karierze.

Następnie Świątek i Switolina spotkały się na Wimbledonie, dwa lata później. Wtedy Ukraince udało się wziąć rewanż. Na trawiastej nawierzchni, która wówczas była zmorą naszej reprezentantki, starsza z zawodniczek triumfowała 7:5, 6:7 (5), 6:2. Wówczas Elina Switolina odpadła w półfinale z późniejszą mistrzynią - Marketą Vondrousovą. Warto dodać, że już wtedy relacje Polki i Ukrainki były bardzo ciepłe. Iga Świątek mocno zaangażowała się w pomoc wschodnim sąsiadom, którzy w lutym 2022 roku zostali napadnięci przez Rosję. Zorganizowała charytatywne wydarzenie w Krakowie, obie tenisistki zebrały pół miliona na pomoc humanitarną.

- Iga to wielka mistrzyni i wspaniały człowiek. Zrobiła tak wiele i nadal robi dla Ukrainy. Naprawdę ją u nas podziwiamy. W pewnym sensie gra przeciwko dobrej kumpeli jest trudna, bo nie chcesz widzieć jej porażki - mówiła po pojedynku w Londynie Switolina, która regularnie przypomina zaangażowanie młodszej koleżanki w dramat jej rodaków.

Później tenisistki spotykały się na kortach w Dubaju, Miami i Paryżu, gdzie lepsza była Świątek. Ostatni mecz rozegrały w marcu tego roku, na WTA 1000 Indian Wells. Polka poległa 2:6, 6:4, 4:6. Ale nie sama porażka - po dosyć wyrównanym widowisku - była najważniejsza. Bardziej martwił nas stan psychiczny czterokrotnej mistrzyni Rolad Garros. Mimo krzyków apelujących o spokój autorstwa Darii Abramowicz frustracja Świątek sięgnęła zenitu. Ze wściekłości rzuciła ręcznikiem, po czym dodała: - "K***a, no! Sorry, grałam na odwal się. - Daria Abramowicz, pełniąca rolę psychologa od wielu lat, z sukcesami, nie ma ostatnio dobrej passy. To są zachowania, które można porównać z dolewaniem oliwy do ognia - komentował wówczas Lech Sidor.

Miejmy nadzieję, że już nigdy nie przyjdzie nam oglądać Igi Świątek w takim stanie. Na szczęście obecnie nic na to nie wskazuje. Na Internazionali d'Italia 24-latka jest uśmiechnięta, wyciszona, czego efektem są kapitalne wyniki. Teraz czeka ją siódmy bój z Eliną Switoliną, która - nawet mimo olbrzymiej sympatii wobec Polki - będzie pragnęła wyrzucić ją z turnieju i zameldować się w finale. Jedno jest pewne - czeka nas dawka tenisa na najwyższym poziomie.

Oto wszystkie dotychczasowe mecze Świątek i Switoliny:

Iga Świątek - Elina Switolina 6:2, 7:5, Rzym 2021 (WTA 1000) - ćwierćfinał, mączka

Elina Switolina - Iga Świątek 7:5, 6:7 (5-7), 6:2, Wimbledon 2023 (Wielki Szlem) - ćwierćfinał, trawa

Iga Świątek - Elina Switolina 6:1, 6:4, Dubaj 2024 (WTA 1000) - 1/8 finału, twarda

Iga Świątek - Elina Switolina 7:6 (7-1), 6:3, Miami 2025 (WTA 1000) - 1/8 finału, twarda

Iga Świątek - Elina Switolina 6:1, 7:5, Roland Garros 2025 (Wielki Szlem) - ćwierćfinał, mączka

Elina Switolina - Iga Świątek 6:2, 4:6, 6:4, Indian Wells 2026 (WTA 1000) - ćwierćfinał, twarda

Iga Świątek

Elina Switolina

Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału WTA 1000 w Rzymie, pokonując w znakomitym stylu Naomi Osakę

