Wrze po Wimbledonie, Rosjanka się nie hamowała. To "cios" dla Świątek

W ostatnich dniach równie często co o Idze Świątek mówi się w środowisku tenisowym na temat makaronu z truskawkami . Polka nieświadomie wywołała burzę, wspominając o tymże daniu tuż po wygranym przez siebie spotkaniu. "Jest danie, które teraz często jem. Zajadałam się nim jako dziecko. Powinniście tego spróbować! Makaron, truskawki i trochę jogurtu - to jest po prostu wspaniałe" - wyznała, podpadając tym samym sporej części publiczności.

Doszło do tego, że przepis pojawił się nawet w słynnym New York Times. Sprawą zainteresowała się też ESPN. "To jest okropne! Chciałam to natychmiast wypluć " - przyznała Coco Vandeweghe zaraz po spróbowaniu. Nagranie szybko zobaczyła raszynianka. "Nie, nie, nie... musisz rozgnieść truskawki i zmienić proporcje! Mniej makaronu, więcej truskawek" - pouczyła starszą koleżankę, biorąc zarazem w obronę przysmak z dzieciństwa.

Pomimo starań podopiecznej Wima Fissette'a, wciąż jest chyba więcej osób, które nie polubią się z tą specyficzną potrawą niż wielbią ją tak jak świeżo upieczona triumfatorka londyńskiego Wielkiego Szlema. Tym razem do dyskusji dołączyła Anastazja Pawluczenkowa. "Po pierwsze to tylko zimny makaron, więc nie ma na to najmniejszych szans. Po prostu nie, do tego jeszcze owoce. Nie lubię, gdy mieszają się one z jedzeniem" - przyznała w programie "Bolsze" (cytat za: "Championat.com").