Wrze na linii Świątek - Collins, do akcji wkroczyła Zheng. Wypaliła bez wahania

Danielle Collins to prawdopodobnie obecnie najbardziej nielubiana tenisistka z touru w Polsce. Amerykanka stała się w naszym kraju persona non grata po tym, jak podczas igrzysk olimpijskich zaatakowała Igę Świątek . Polka chciała jedynie życzyć jej zdrowia po tym, jak rywalka kreczowała. W odpowiedzi usłyszała zaś, że jest fałszywa i nieszczera.

Zanim to jednak nastąpi, pośrednio głos w sprawie zachowania Collins zabrała Qinwen Zheng . Mistrzyni olimpijska po triumfie w Melbourne nad Ancą Alexią Todoni podkreśliła, że w jej opinii podanie ręki przy siatce to absolutne minimum szacunku do rywalki.

Zawsze podaję rękę rywalce. To dla mnie podstawa szacunku. Nie ma znaczenia to, czy wygrałam, czy przegrałam. Zawsze podam rękę

- Nie zawsze za to będę przy tym uśmiechnięta - znam siebie. Rzadko też przytulam swoje rywalki, ponieważ nie uważam, żeby było to konieczne. Przychodzę na kort jedynie po to, żeby zagrać. Kiedy przegrywam, zachowuję podstawy szacunku i to tyle. Dlatego nie zobaczycie mnie w takiej sytuacji uśmiechniętej do oponentki. Gdybym tak robiła, to byłoby dziwne i świadczyło o tym, że nie zależało mi tego dnia na rezultacie meczu - dodała Chinka.