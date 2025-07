Wrzawa na trybunach po tych słowach Świątek. Ujawniła swoją tajemnicę

Do czerwca obecny sezon Igi Świątek oceniany był przez większość ekspertów dość krytycznie, żeby nie powiedzieć wprost, że negatywnie. Trudno było oczekiwać, że coś w tym kontekście zmieni się akurat na kortach trawiastych, a nieoczekiwanie tak się właśnie stało. Najpierw w drugiej połowie czerwca Świątek pierwsza raz w seniorskiej karierze dotarła do finału na tej nawierzchni - Bad Homburg.

W tym sezonie poprawa gry na trawie jest ewidentna, szczególnie jeśli chodzi o jakość serwisu oraz poruszanie się po korcie. To poskutkowało zdecydowanie lepszymi wynikami. Nasza gwiazda dotarła bowiem najdalej w karierze w Wimbledonie. Już w środowe popołudnie zapewniła sobie awans do półfinału na londyńskich kortach , a w meczu ze Szwajcarką nie dała rywalce szans.

- Szczerze, nigdy nawet nie marzyłam o tym (awansie do finału Wimbledonu przyp. red.), że to może się wydarzyć, to wydawało się dla mnie niemożliwe. Jestem niesamowicie podekscytowana, dumna z siebie, tenis ciągle mnie zaskakuje. Do teraz myślałam, że doświadczyłam już wszystkiego w swojej karierze, mimo że jestem młoda, ale wiem już, że nie doświadczyłam dobrego grania na trawie, to pierwszy raz, cieszę się z tego - rozpoczęła raszynianka.