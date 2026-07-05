Wreszcie dobre wieści. Legendarny trener rusza na pomoc Idze Świątek. 3 miesiące

Na początku kwietnia Iga Świątek poinformowała o zatrudnieniu nowego trenera. Został nim Francisco Roig kojarzony z wieloletniej współpracy z Rafaelem Nadalem. To miał być moment zwrotny na obecnym etapie kariery Raszynianki.

Zamiast tego na razie mamy co najwyżej stagnację. Najlepsza polska tenisistka zanotowała najsłabsze pierwsze półrocze od lat. Nie sięgnęła po tytuł, nie awansowała w żadnym turnieju do finału.

Legendarny trener wierzy w Igę Świątek. Wskazuje błędy, jakie działają na niekorzyść Polki

W trzech tegorocznych turniejach wielkoszlemowych Świątek osiągała coraz słabsze rezultaty. Z Australian Open pożegnała się po ćwierćfinale, z Roland Garros - po 4. rundzie, a z Wimbledonem - już po 3.

Kiedy wszyscy znów mówią i piszą o kryzysie Igi, narrację w nieco innym tonie proponuje Rick Macci. Legendarny trener poświęcił Polce jeden z ostatnich postów na platformie X. Obserwował 25-latkę szczególnie wnikliwie od momentu dokooptowania do jej sztabu Roiga.

"Ogólnie rzecz biorąc, z Igą będzie w porządku. W ostatnich trzech miesiącach widzę, że jej forhend czasami jest inny. Bardziej pionowa sylwetka przy obszerniejszym zamachu powoduje, że nie uderza piłki jak wcześniej" - twierdzi Macci.

I od razu spieszy z pomocą, informując, jakie błędy Świątek musi wyeliminować w pierwszej kolejności: "Podanie jest takie samo, z większą relaksacją na górze, ale wciąż niewłaściwym skrętem i pozycją prawej stopy. Drugie podanie wciąż bardzo podatne na atak".

Po pożegnaniu z Wimbledonem najlepsza polska tenisistka już wie, że w rankingu WTA spadnie o trzy lokaty. W nowym rozdaniu klasyfikowana będzie na 6. pozycji. Cały czas pozostaje też poza pierwszą "10" rankingu WTA Race. Szerzej o tym piszemy TUTAJ.

"Pewność siebie jest ulotna. Ale lepszy forhend i skuteczniejszy serwis rodzi pewność siebie. A pewność siebie wygrywa tytuły" - kwituje Ricci.

Iga Świątek NEIL HALL PAP

Iga Świątek MAJA SMIEJKOWSKA East News

Iga Świątek Kentaro Tominaga / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP AFP





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