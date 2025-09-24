Wraca temat US Open. Stanowczy głos ws. Igi Świątek. "Zbyt duży hejt"

Iga Świątek w trwającym sezonie przeżywała już naprawdę bardzo trudne momenty. Wszystko zaczęło się dobrze, bo półfinał Australian Open traktowany był jako wynik naprawdę dobry. Nasza gwiazda odpadła w półfinale, w którym przegrała z rozgrywającą wybitny turniej Madison Keys. Amerykanka w finale pokonała jeszcze Arynę Sabalenkę, wygrywając swój pierwszy Wielki Szlem w karierze.

Później przyszedł kryzys Świątek, który nie skończył się nawet po przejściu na nawierzchnię ziemną, która wydawała się swoistym antidotum na wszelkie problemy. Tak niestety nie było w tym sezonie, co sprawiło, że pojawiła się spora krytyka zarówno w kierunku Świątek, jak i jej psycholog Darii Abramowicz, która znalazła się na celowniku zagorzałych kibiców.

Ocenił relację Świątek z Abramowicz. "Specyficzna"

Pojawiło się wiele spekulacji na temat relacji Świątek z jej psycholog oraz jej stanu mentalnego. O sytuację Polki został zapytany Jakub B. Bączek. - Według mnie praca trenera mentalnego jest skuteczna i etyczna, kiedy się klienta usamodzielnia. Ona w ogóle powinna od samego początku do tego dążyć - ocenił były trener mentalny reprezentacji Polski siatkarzy w rozmowie z "Weszło.com".

Według niego sytuacja Świątek oraz Abramowicz obarczona jest ryzykiem. - Jeśli jest inaczej, pojawia się pewne ryzyko, że zawodniczka w niektórych sytuacjach prywatnych, na przykład społecznych, może być bezradna i rozglądać się za swoją psycholożką. Trudno taką sytuację określić jako w pełni zdrową. Relacja Świątek z Darią Abramowicz jest dla mnie specyficzna - ocenił.

Bączek spojrzał także na sprawę nerwowych konferencji Świątek podczas niedawno zakończonego US Open, gdy Polka reagowała zaskakująco niespokojnie. - Rozumiem, że pokusą dla zawodniczki jest zareagowanie na takie pytanie dość ostro. Obie strony mają tutaj swoje racje, choć na tego dziennikarza spadł w mojej ocenie zbyt duży hejt - ocenił, wspominając sytuację z pytaniem o koraliki.

