Wraca temat US Open. Stanowczy głos ws. Igi Świątek. "Zbyt duży hejt"

Rafał Sierhej

Rafał Sierhej

Iga Świątek od wielu lat współpracuje z Darią Abramowicz. Polka ze swoją panią psycholog w tym sezonie przeżyły prawdopodobnie najtrudniejsze chwile w trakcie ich długiej współpracy. Krytyka pojawiała się zarówno w stronę Abramowicz, jak i Świątek. Całą sytuację ocenił trener mentalny Jakub B. Bączek w rozmowie z "Weszło.com".

Iga Świątek oraz jej psycholog, Daria Abramowicz. Czy "team Świątek", tak jak podpowiada trener Paweł Strauss, może się powiększyć?
Iga Świątek oraz jej psycholog, Daria Abramowicz. Czy "team Świątek", tak jak podpowiada trener Paweł Strauss, może się powiększyć?

Iga Świątek w trwającym sezonie przeżywała już naprawdę bardzo trudne momenty. Wszystko zaczęło się dobrze, bo półfinał Australian Open traktowany był jako wynik naprawdę dobry. Nasza gwiazda odpadła w półfinale, w którym przegrała z rozgrywającą wybitny turniej Madison Keys. Amerykanka w finale pokonała jeszcze Arynę Sabalenkę, wygrywając swój pierwszy Wielki Szlem w karierze.

Później przyszedł kryzys Świątek, który nie skończył się nawet po przejściu na nawierzchnię ziemną, która wydawała się swoistym antidotum na wszelkie problemy. Tak niestety nie było w tym sezonie, co sprawiło, że pojawiła się spora krytyka zarówno w kierunku Świątek, jak i jej psycholog Darii Abramowicz, która znalazła się na celowniku zagorzałych kibiców.

Ocenił relację Świątek z Abramowicz. "Specyficzna"

Pojawiło się wiele spekulacji na temat relacji Świątek z jej psycholog oraz jej stanu mentalnego. O sytuację Polki został zapytany Jakub B. Bączek. - Według mnie praca trenera mentalnego jest skuteczna i etyczna, kiedy się klienta usamodzielnia. Ona w ogóle powinna od samego początku do tego dążyć - ocenił były trener mentalny reprezentacji Polski siatkarzy w rozmowie z "Weszło.com".

Według niego sytuacja Świątek oraz Abramowicz obarczona jest ryzykiem. - Jeśli jest inaczej, pojawia się pewne ryzyko, że zawodniczka w niektórych sytuacjach prywatnych, na przykład społecznych, może być bezradna i rozglądać się za swoją psycholożką. Trudno taką sytuację określić jako w pełni zdrową. Relacja Świątek z Darią Abramowicz jest dla mnie specyficzna - ocenił.

Bączek spojrzał także na sprawę nerwowych konferencji Świątek podczas niedawno zakończonego US Open, gdy Polka reagowała zaskakująco niespokojnie. - Rozumiem, że pokusą dla zawodniczki jest zareagowanie na takie pytanie dość ostro. Obie strony mają tutaj swoje racje, choć na tego dziennikarza spadł w mojej ocenie zbyt duży hejt - ocenił, wspominając sytuację z pytaniem o koraliki.

Polsat SportPolsat Sport
Tenis. Na zdjęciu Iga Świątek, trener Tomasz Wiktorowski oraz Daria Abramowicz
Tenis. Na zdjęciu Iga Świątek, trener Tomasz Wiktorowski oraz Daria Abramowicz
Dwie osoby w sportowych ubraniach i białych czapkach siedzą obok siebie, klaszcząc na trybunach, w tle widać fragmenty trybun oraz inne osoby.
Maciej Ryszczuk w towarzystwie Darii Abramowicz, odpowiadającej za przygotowanie mentalne Igi Świątek Foto OlimpikAFP
Iga Świątek, zdaniem profesora Andrzeja Małeckiego, przewodniczącego Rady Polskiej Agencji Antydopingowej, może spać spokojnie. Jednak problemy są inne i pośrednio mogą dotyczyć także naszej gwiazdy
Iga Świątek, zdaniem profesora Andrzeja Małeckiego, przewodniczącego Rady Polskiej Agencji Antydopingowej, może spać spokojnie. Jednak problemy są inne i pośrednio mogą dotyczyć także naszej gwiazdy

