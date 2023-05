Wraca "koszmar" Igi Świątek. Jednoznaczny werdykt w sprawie Polki

PRESS ASSOCIATION / © 2023 Associated Press

Iga Świątek - Anastasia Pavlyuchenkova. SKRÓT MECZU. WIDEO / PRESS ASSOCIATION / © 2023 Associated Press

WTA w Rzymie. Iga Świątek pokona Jelenę Rybakinę? Eksperci nie mają wątpliwości

Teraz Iga Świątek ma niepowtarzalną okazję, by zrewanżować się zawodniczce z Kazachstanu i to na swojej ulubionej nawierzchni. Obie zawodniczki zmierzą się w środę w ćwierćfinale turnieju WTA w Rzymie. Przypomnijmy, że Polka broni tytułu - wygrała bowiem dwie poprzednie edycje imprezy organizowanej we Włoszech.