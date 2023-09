Wpatrzeni w Igę Świątek jak w obrazek! Spójrzcie na ich twarze

Ciągle nie milkną echa sesji zdjęciowej Igi Świątek, która odbyła się przed turniejem US Open. Polka uczestniczyła w evencie swojego sponsora On. Obok Polki byli obecni także Roger Federer oraz Ben Shelton. Kibice naszej reprezentantki w końcu doczekali się spotkania 22-latki z legendarnych Szwajcarem - ikoną tenisa i 20-krotnym mistrzem turniejów wielkoszlemowych. Do sieci wyciekły kolejne zdjęcia z tego wydarzenia.