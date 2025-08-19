Iga Świątek w tym sezonie po raz pierwszy w karierze awansowała do finału "tysięcznika" w Cincinnati. W meczu z Jasmine Paolini Polka stanęła więc przed szansą, by uzupełnić swoją gablotę o zupełnie nowe trofeum. I w pełni ją wykorzystała.

Poniedziałkowe starcie nie rozpoczęło się wprawdzie po myśli raszynianki, bo mająca polskie korzenie reprezentantka Włoch wygrała trzy premierowe gemy, szybko obejmując prowadzenie. Ale Iga Świątek odwróciła później losy pierwszej partii, wygrywając ją ostatecznie 7:5, a w drugim secie postawiła kropkę nad "i", ogrywając 8. obecnie rakietę świata 6:4 i mogła wznieść ręce w geście triumfu.

Chcę podziękować mojemu zespołowi. Dziękuję Wam za to, że pomagacie mi stać się lepszą tenisistką i uczycie mnie, jak radzić sobie lepiej na szybkich nawierzchniach. Jestem zszokowana i przeszczęśliwa. Dziękuję mojemu teamowi oraz rodzinie za nieustanne wsparcie

Wygrana w turnieju WTA 1000 w Cincinnati jest tym cenniejsza, że pozwoliła Idze Świątek wrócić na drugą lokatę w światowym rankingu. Polka wyprzedziła reprezentantkę Stanów Zjednoczonych Coco Gauff i znajduje się już bezpośrednio za plecami Aryny Sabalenki.

Iga Świątek wyszła do kibiców po finale WTA Cincinnati. Co tam się stało?

Po meczu organizacja WTA nazwała Igę Świątek w swojej grafice na social mediach "Królową Miasta Królowej", jak bywa nazywane Cincinnati. Jej przedstawiciele towarzyszyli Polce podczas pomeczowej celebracji. W jej trakcie raszynianka wyszła między innymi do czekających na nią kibiców, pojawiając się na przejściu rozciągającym się nad deptakiem. I miała dla nich przygotowane specjalne podarki.

Nasza zawodniczka miała za zadanie rzucić w tłum uprzednio podpisane przez nią piłeczki tenisowe. Jej pierwsza próba była jednak... nieudana. Iga Świątek rzuciła piłkę na tyle niecelnie, że ta po odbiciu od wyciągniętej ręki jednego z kibiców... przeleciała przez stojący obok płot.

Przepraszam, nie wyszło tak, jak planowałam

Potrzebna była więc powtórka. I na szczęście w kolejnych rzutach 24-latce nie zabrakło już precyzji. A rozentuzjazmowany tłum w napięciu czekał na to, gdzie wyląduje prezent od nowej mistrzyni turnieju WTA 1000 w Cincinnati.

Rozwiń

Świątek przed starciem z Paolini: Finał to wyjątkowe uczucie. WIDEO AP © 2025 Associated Press

Iga Świątek wygrała turniej WTA 1000 w Cincinnati ROB PRANGE / Spain DPPI / DPPI via AFP / Jason Whitman / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Iga Świątek - była liderka rankingu WTA - w akcji na korcie ROB PRANGE / Spain DPPI / DPPI via AFP AFP