Wpadka Świątek na Rod Laver Arena. Reakcja Paolini, tak im "uciekła"

Iga Świątek po meczu drugiej rundy z Rebeccą Sramkovą (6:0, 6:2) wpadła w małą pułapkę zastawioną przez dziennikarka przeprowadzającą z nią rozmowę. Polska tenisistka została zapytana o to, czy smakuje jej australijska kawa i jak wypada ona w porównania z resztą świata. Świątek znana jest ze swojej miłości do tiramisu, czyli deserze, którego kawa jest bardzo ważnym składnikiem, więc jej opinia w tym temacie była dla Australijczyków bardzo interesująca.

Paolini jak Świątek - zapytali ją o australijską kawę. Od odpowiedzi uciekła jak mogła

- Nie bardzo. Nie bardzo. Pijemy espresso, więc nie mamy okazji pić tutejszej kawy. Mój trener jeździ na każdy turniej z ekspresem do kawy z kapsułkami z włoską kawą. Tak, on pije bardzo dużo kawy. Ja też, ale on znacznie więcej - odpowiedziała Paolini, uciekając od zadanego pytania.