Wpadka Igi Świątek tuż przed US Open. Wszyscy to usłyszeli, błyskawiczna reakcja

Już tylko kilkadziesiąt godzin dzieli czołowych tenisistów od rozpoczęcia ostatniego Wielkiego Szlema w sezonie 2024 . US Open zapowiada się szalenie ciekawie nie tylko wśród mężczyzn. Zaciętą rywalizację kibicom na pewno zaserwują również panie. Największe gwiazdy zameldowały się w Nowym Jorku i powoli przygotowują się do walki o prestiżowe trofeum. W pocie czoła na tamtejszych kortach trenuje też Iga Świątek. Polka ma też jednak sporo obowiązków pozasportowych. Jednym z nich było wzięcie udziału w konferencji prasowej poprzedzającej imprezę .

Budzik przerwał konferencję prasową Igi Świątek przed US Open

Ta przez pierwszych kilka minut odbywała się bez przeszkód. Liderka rankingu WTA opowiedziała między innymi o celach na turniej czy o różnicach między US Open a pozostałymi zawodami wchodzącymi w skład cyklu. W pewnym momencie dość niespodziewanie rozległ się dźwięk budzika . Jak się okazało pochodził on z telefonu raszynianki. Świeżo upieczona brązowa medalistka igrzysk olimpijskich zapomniała włączyć tryb cichy. Dziennikarze oczywiście nie mieli jej tego za złe. Ba, pojawił się nawet uśmiech. Polka i tak jednak wytłumaczyła im się ze wspomnianej wpadki.

"Przepraszam. Ciągle się ze mnie śmieją, bo na wszystko ustawiam alarm. O czymkolwiek będę musiała pamiętać, to będzie alarm. Przepraszam" - oznajmiła natychmiastowo. Co ciekawe, to nie pierwszy tego typu moment w karierze raszynianki. Choćby w tym roku identyczna sytuacja wydarzyła się przy okazji turnieju w Madrycie. "Przepraszam. O mój Boże. Cieszę się, że telefon nie zadzwonił w trakcie meczu. To budzik. Ustawiłam go jakieś dwa dni temu, ale nie wiem, dlaczego" - śmiała się wtedy Iga Świątek (cytat za: "polsatsport.pl").