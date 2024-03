Zdecydowanie przedwcześnie Iga Świątek pożegnała się z rozgrywkami w Miami Open. Po świetnym meczu z Camilą Giorgi raszynianka trafiła na rywalkę, z którą w ostatnim czasie toczy mnóstwo pojedynków. Zgodnie z przewidywaniami Linda Noskova postawiła się Polce i sprawiła niemałe problemy. Czeszka wygrała pierwszego seta, jednak Iga zdołała odwrócić losy pojedynku i zwyciężyć 2:1.

Dla obu zawodniczek było to już trzecie spotkanie bezpośrednie tylko w tym roku. Noskova wyeliminowała sensacyjnie Swiątek w 1/16 Australian Open, a ta odpłaciła jej się w Indian Wells. Po starciu podczas Miami Open jest zatem 2:1 dla Polki. Niestety już w spotkaniu kolejnej rundy liderka rankingu WTA pożegnała się z turniejem. Reklama

Bolesna porażka i koniec marzeń o tytule. Aleksandrowa wyrzuciła z Miami Open Igę Świątek

W 1/8 finału byliśmy świadkami gigantycznej sensacji, którą niestety sprawiła rywalka Igi Świątek. Jekaterina Aleksandrowa zachwyciła dyspozycją przeciwko Polce i wygrała z nią 6:4, 6:2. Dość brutalną statystykę po zakończonym pojedynku opublikował oficjalny profil WTA. Wynikało z niej, że szanse raszynianki na zwycięstwo w 1/8 wyceniano na 88 procent. Mimo to wyraźnie przegrała z Rosjanką.

- Grałyśmy już kilka razy i czasami kończyło się to trzema setami. Czasami byłam już bliska tego (by pokonać Świątek - przyp. red), ale wciąż daleko. Wygrana z nią to oczywiście wspaniałe uczucie. Nie jestem pewna, czy to zwycięstwo jest niespodzianką, czy nie, ale po prostu ciężko pracowałam na korcie i to się opłaciło - wyznała po meczu Alekandrowa.

Eksperci zgodnie wskazywali, że tego dnia "Świątek nie miała narzędzi", żeby być w ogóle w stanie, nawiązać rywalizację z rywalką. Było o tyle smutne, że ostatnią tak dotkliwą porażkę Iga poniosła w lutym w rywalizacji z Anną Kalinskają podczas Dubai WTA. Jak widać, rosyjskie tenisistki mają patent na wygrywanie z Polką. Reklama

Reklama Genialna wymiana w Miami! Jak oni to zrobili? WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Zabawna wpadka Świątek. Polka zażenowana, szybko naprawiła swój błąd

Podczas gdy Miami Open zbliża się już ku końcowi, organizatorzy postanowili zaprosić tenisistki i tenisistów do wspólnej zabawy. Poproszono ich o udział w zabawie pt "Kto to nosi?". Mieli za zadanie odgadnąć na podstawie zdjęć, do którego z zawodników, lub zawodniczek należy dany strój. Iga Świątek nie do końca zrozumiała zasady gry i zaliczyła komiczną wpadkę przed kamerami.

W opublikowanym nagraniu Świątek jako swój typ podała Katy Perry. Po chwili zrozumiała, że chodzi jedynie o tenisistów i tenisistki i wybuchła śmiechem. Nagranie powoli staje się jednym z hitów w sieci.

- Myślałam, że to celebrytki. Okej, to nie jest Katy Perry. To oczywiście Venus Williams. (...) Ale szczerze mówiąc, Katy Perry mogłaby to nosić - dodała wyraźnie zawstydzona raszynianka.

W piątek rozegrane zostaną półfinały Miami Open. W pierwszym z nich zmierzą się Jekaterina Aleksandrowa i Danielle Collins, a w drugim Elena Rybakina i Wiktoria Azarenka.

Iga Świątek nie będzie miała zbyt wiele czasu do odpoczynku, ponieważ przed nią kolejne ważne turnieje. Pod koniec kwietnia rusza kolejny turniej rangi WTA1000 - Madrid Open. Reklama

Iga Świątek / MEGAN BRIGGS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / AFP