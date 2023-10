Iga Świątek przybyła do Cancun jako pierwsza z ośmiu zawodniczek, które zakwalifikowały się do wieńczącego sezon WTA Finals 2023. Na miejscu czekała na nią niemiła niespodzianka. Okazało się, że kort, na którym rozgrywane będą zawody, nie jest jeszcze gotowy. Tomasz Wiktorowski liczył , że chociaż nawierzchnia będzie oddana do użytku wcześniej, w okolicach czwartku, ale tak się nie stało. Rozwiązaniem, acz niekoniecznie optymalnym, okazały się treningi na przyhotelowych kortach.

Te dwa korty treningowe, które mamy do dyspozycji wyglądają bardzo obiecująco. Za chwilę będziemy je testować, więc za chwilę pierwsze treningi. Natomiast to są stałe korty, które tam są przez cały czas. Zwykle tego typu obiekty są dużo lepsze i wyższej jakości niż to, co się tworzy powiedzmy na tydzień, czy na dwa tygodnie. Zakładamy, że wszystko będzie w porządku ~ - tłumaczył w rozmowie z Canal+Sport.

Taka sytuacja może zakrawać o skandal . "To jest śmieszne. Kortu cały czas nie ma. Zawodniczki trenują w jakimś hotelu, a do tego podobno na miejscu jest tylko jeden stringer [osoba od naciągania rakiet, red.]. To jest jakaś kompletna paranoja, a WTA to trzeba rozwiązać i założyć na nowo, bo to jest banda nieudaczników" - oceniał ekspert Lech Sidor w Super Expressie.

Same tenisistki starają się nie przejmować sprawami, na które mają niewielki wpływ i skupiają się na przygotowaniach do startów. Pierwsze pojedynki zaplanowano na 29 października. Tymczasem na chwilę przed wyjściem na kort uczestniczki wzięły udział w sesji zdjęciowej , która zachwyciła fanów. Uwagę przykuła zwłaszcza Iga Świątek.

Iga Świątek w wyróżniającej się kreacji. Cena może zaskoczyć, a to nie wszystko

Iga Świątek, Coco Gauff, Ons Jabeur, Marketa Vondrousova, Aryna Sabalenka, Jelena Rybakina, Jessica Pegula i Maria Sakkari zostały zaproszone do eleganckiej sesji na plaży. Wszystkie panie, za wyjątkiem Polki, dobrały na tę okazję jasne kreacje. Iga wystąpiła w czerwieni, a wyrazista stylizacja sprawiła, że wielu kibiców patrzyło tylko na nią.

Okazuje się, że suknia, którą miała na sobie Świątek, to model od znanej polskiej projektantki, Magdy Butrym. Został wykonany z wiskozy i elastanu, a jego cena niektórych może zaskoczyć - to wydatek rzędu 7-8 tysięcy złotych.

"Iga jak bogini", "Oślepia w tej czerwieni", "Wygląda niesamowicie", "Zauważcie, że przyszła zwyciężczyni jest w innym kolorze niż reszta", "Pani Iga jak zawsze pięknie" ~ - komentują internauci.

Jednak zdania, jak to zazwyczaj bywa, są podzielone. Niektórzy upatrują się "wpadki" Polki i nieprzychylnym okiem spoglądają na jej stylizację. "Dlaczego Iga ubrała się na czerwono na sesję, która najwyraźniej w założeniu miała być na biało? Kompletnie zepsuła zdjęcie", "Wygląda na to, że Idze nikt nie powiedział o białym dress codzie", "Świątek wypadła najgorzej. Nie wiem, czy zrobiła to umyślnie?", "Iga nie doczytała w liściku nic o dress codzie" - podsumowują temat.

