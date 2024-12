Wpadka dopingowa Igi Świątek, dyrektor WADA reaguje. Nagłe ogłoszenie, Polka w tarapatach

Wpadka dopingowa Igi Świątek wstrząsnęła opinią publiczną. Polka wszystko wytłumaczyła

Dyrektor WADA wreszcie zabrał głos ws. Świątek. Padła jasna deklaracja

Niestety wcale nie oznaczało to końca problemów Polki. Prawo odwołania od podjętej decyzji posiada bowiem Światowa Agencja Antydopingowa (WADA). Tym samym nieznane są w tej chwili finalne konsekwencje, jakie Polka będzie musiała ponieść. Dyrektor organizacji, Oliver Niggli postanowił wreszcie odnieść się do sprawy. W wywiadzie dla "L'Equipe" przedstawił swój punkt widzenia.

Wim Fissette ujawnił, że miał świadomość sytuacji Igi Świątek, jednak nie wpłynęło to na jego decyzję o nawiązaniu z nią współpracy. Szkoleniowiec podkreślił, że była to sytuacja wysoce stresująca dla całego sztabu tenisistki.

- Zaufanie jest podstawą dobrych relacji w naszym zespole od samego początku. Iga opowiedziała mi o sprawie i pozostawiła mi decyzję o naszej współpracy. Obserwowałem ją przez długi czas, jej wartości, etykę pracy, standardy. Od początku byłem przekonany, że jest niewinna, więc nie wpłynęło to na moją decyzję o dołączeniu do zespołu. To była niezwykle stresująca i trudna sytuacja dla Igi i całego teamu - powiedział dla "The National".