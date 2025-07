Wozniacki skomentował grę Świątek. Werdykt wydany, wszystko jasne

Na początku tegorocznego sezonu forma Igi Świątek pozostawiała wiele do życzenia. Nasza zawodniczka nie mogła znaleźć recepty na awans do finału żadnego z turniejów, w których brała udział. O dziwo to zmieniło się na... trawie. O tytuł Świątek zagrała w Bad Homburg Open, gdzie przegrała z Jessicą Pegulą. Chwilę później rozpoczęła zmagania na Wimbledonie.