Wojewódzki usłyszał, co zrobiła Świątek na Wimbledonie. Tak ją podsumował

Iga Świątek osiągnęła sukces, o którym przed długi czas nawet nie miała odwagi marzyć. 24-latka, która jeszcze do niedawna wyraźnie dawała do zrozumienia, że korty trawiaste nie należą do jej ulubionych i znacznie lepiej czuje się na mączce, teraz została mistrzynią Wimbledonu. W finale wielkoszlemowej imprezy w Wielkiej Brytanii Polka pokonała Amerykankę Amandę Anisimovą 6:0, 6:0. Dokonała tego w zaledwie... 57 minut. Kilkanaście minut po zakończeniu meczu na Korcie Centralnym nasza tenisistka odebrała szóste już w karierze trofeum wielkoszlemowe z rąk księżnej Kate, a więc patronki All England Lawn Tennis & Croquet Club.