Wojciech Fibak wprost o sytuacji Świątek. "Jeśli nie nastąpi to teraz..."

Iga Świątek po 75 tygodniach spędzonych na szczycie rankingu WTA zmuszona była ustąpić miejsca Arynie Sabalence. Polka bowiem sensacyjnie odpadła w ⅛ finału US Open, Białorusinka natomiast dotarła aż do finału. Wojciech Fibak bacznie obserwował poczynania Polki po utracie tytułu liderki światowego rankingu, a swoimi przemyśleniami podzielił się w rozmowie z "Faktem". Legendarny tenisista twierdzi, że "wielki comeback" polskiej sportsmenki to jedynie kwestia czasu.