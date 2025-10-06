Wojciech Fibak się nie wahał. Wprost ocenił Igę Świątek. Zero hamulców

Iga Świątek trwający sezon z pewnością mogłaby podzielić na dwa okresy. Pierwszy to ten do Roland Garros, a drugi to wszystko, co wydarzyło się od rozpoczęcia turnieju w Paryżu. Czas do przyjazdu na jej ukochane korty, udany z pewnością nie był. Wszystko zmieniło się wraz z wizytą w stolicy Francji. Ta nie była dla Igi tak udana, jak w poprzednich latach, bo zakończyła się na półfinale.

Od tego momentu zaczął się jednak zmieniać krajobraz wokół Igi, a forma Polki urosła na tyle, że wygrała Wimbledon, turniej WTA 1000 w Cincinnati, oraz "pięćsetkę" w Seulu. Nie zabrakło jednak także kontrowersji i trudnych momentów. Za takie z pewnością można uznać konferencje prasowe podczas US Open oraz szeroko pojęte relacje z mediami, które od jakiegoś czasu są dość często komentowane.

Fibak ocenia Świątek. Te słowa pójdą w świat

Głos w tej sprawie zabrał Wojciech Fibak w rozmowie w podcaście "WojewódzkiKędzierski" na kanale YouTube "Onetu", co ważne rozmowa nie była autoryzowana. - Z Igą jest tak. Ona ma charakter, wybitni sportowcy zawsze mają twardy charakter. W związku z tym, że jej starsza siostra osiągała sukcesy, Iga zawsze była w cieniu, więc z kompleksami wchodziła w sport, dodatkowo z bardzo "twardym" ojcem. Iga zawsze miała pod górkę i wypracowała w sobie taki model walki o wszystko. Ona wchodzi na kort, walczy i zapomina o wszystkim. Nie ma miejsca na uśmiech, miłą reakcję do przeciwniczki - rozpoczął Fibak.

Fibak ocenił, dlaczego w wielu momentach Polka jest krytykowana za swoje relacje z mediami. - Po meczu ona jest uśmiechnięta radosna, ale na korcie jest wyjątkowym twardzielem, przez co nie zyskuje takiej sympatii, jak Alcaraz, który ciągle się uśmiecha, ma ten luz, ludzie go uwielbiają. Iga przejdzie do historii jako jedna z najlepszych w historii, będzie się plasować obok Sereny Williams sportowo, ale nie w sensie popularyzatorskim jeśli chodzi o tenisa - ocenił w dalszej części.

- Pamiętajmy, że ona przechodziła trudny okres. Gdybym ja prowadził 6:0, 4:0 w finale jakiegokolwiek turnieju, to bym się trochę uśmiechnął, zagrał dla publiczności, ale Iga woli dobijać swoje rywalki. Ona jest najsilniejsza mentalnie na świecie, zawsze daje z siebie wszystko. Ja bronię Igi, to jest jej sposób na wygrywanie. Nie jest to takie atrakcyjne dla publiki, bo te jej uderzenia nie są takie płynne, łagodne, w każdym widać mnóstwo wysiłku. Iga jest tenisistką, która wygrywa, ale nie jest to atrakcyjne - dodał

Nie zabrakło oczywiście także pytania o aferę dopingową. - Na pewno inaczej patrzy się na wielkich mistrzów, bo to byłaby wielka strata dla ATP (w przypadku sprawy Sinnera przyp. red.), WTA i sponsorów, ale nie sądzę, aby byłoby fair, żeby z racji na pozycje w tenisie zostali potraktowani łagodniej i mogę ręczyć za ich uczciwość - podsumował były polski tenisista.

