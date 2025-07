Cudowna historia. Iga jest bohaterką. Serce mi mocno bije. Polka wygrywa Wimbledon. Za moich czasów to było nie do pomyślenia, by ktoś z naszego kraju wygrał singla w Wimbledonie. Jestem dumny. To wielkie wydarzenie

- To chyba przesada mówić o tym, że Anisimova się przestraszyła albo wyszła na finał sparaliżowana. Może tak było, ale tylko na samym początku. Potem ta gra wygląda tak, bo to Iga tak dominowała na korcie. Grała bezbłędnie. Nie dała żadnych szans Anisimovej. Nawet, jak Amerykanka zanotowała kilkanaście znakomitych uderzeń z bekhendu, czy forhendu, to Iga do nich dobiegała i piłka wraca na stronę rywalki. I dlatego to się Anisimovej nie złożyło w gema - powiedział Fibak.