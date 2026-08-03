Wniosek Sabalenki o wielką zmianę. Dotknie Igi Świątek. "Ogromny błąd"

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Aryna Sabalenka szykuje się do startu w turnieju WTA 1000 w Toronto. Przed inauguracją swojego startu w Kanadzie liderka światowego rankingu złożyła za pośrednictwem mediów społecznościowych wniosek o zmianę zasad, którymi rządzą się kolejne organizowane imprezy. Ta miałaby dotyczyć najlepszych 10 zawodniczek zestawienia WTA, a więc także między innymi Igi Świątek.

Iga Świątek w białym stroju sportowym na pierwszym planie, w okrągłym wstawieniu Aryna Sabalenka na konferencji prasowej.
Na zdjęciu Iga Świątek i Aryna SabalenkaKentaro Tominaga / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP / Mert Alper Dervis / ANADOLU / Anadolu via AFPAFP

Propozycja, którą przedstawiła Aryna Sabalenka, dotyczy jednak nie samej gry, a tego, co dzieje się jeszcze u progu zmagań.

Rytm przedturniejowych zdarzeń przebiega zazwyczaj w ramach dobrze znanego sznytu, obejmując rzecz jasna losowanie drabinki całej imprezy, a także aktywności medialne.

Spotkania poszczególnych zawodniczek z dziennikarzami odbywają się zazwyczaj w formie konferencji prasowych, w trakcie których każda z gwiazd siada pojedynczo ze stołem, znajdując się w ogniu pytań. Aryna Sabalenka ma na to jednak nieco inny pomysł, choć inspirację czerpała ze świata sportu, a dokładniej rzecz ujmując - motosportu jej królowej Formuły 1.

- A co powiecie na przedturniejową zmianie w kwestii mediów? 10 najlepszych zawodniczek razem na konferencji prasowej? W stylu F1? Zabawne, nie? - wysunęła swój wniosek liderka rankingu WTA.

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Aryna Sabalenka proponuje zmianę. Dostała odpowiedź: "Ogromny błąd"

Nie wszystkim spodobał się jednak jej pomysł. Do jej słów w krytyczny sposób odniósł się między innymi włoski dziennikarz Sky Sport - Angelo Mangiante.

- Właśnie w tym tkwi problem tenisa: w przekonaniu, że istnieje tylko dziesięć zawodniczek. To ogromny błąd i przejaw braku szacunku wobec pozostałych. Powinniśmy zdawać sobie sprawę, że tenisistka zajmująca 200. miejsce w światowym rankingu to profesjonalistka, która z trudem zarabia na życie uprawiając ten sport. A to wszystko tylko dlatego, że dla wielu liczy się wyłącznie pierwsza dziesiątka. A przecież historie, spostrzeżenia i przykłady przedstawiane przez tenisistki spoza pierwszej dziesiątki często mogą nas nauczyć więcej niż banalne odpowiedzi zawodniczek z czołowej dziesiątki, które są znudzone lub obojętne na istotę sprawy. Otwórzmy tenis na szerszą publiczność i pokażmy różnorodne twarze oraz autentyczne historie. Potrzebujemy przykładów pokory i dobrych manier, a nie powierzchownej komunikacji - napisał.

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Aryna Sabalenka jest rzecz jasna najwyżej rozstawioną zawodniczką imprezy w Toronto. Na liście uczestniczek znalazły się także polskie tenisistki: Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magdalena Fręch oraz Magda Linette.

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Kobieta w sportowym stroju oraz czapce z daszkiem trzyma żółto-czarny ręcznik, otoczona czerwonymi kwiatami.
Iga ŚwiątekTOMASZ BARANSKI/REPORTERReporter
Kobieta w sportowym żółtym stroju na korcie tenisowym z wyrazem emocji na twarzy. W tle widoczni rozmazani ludzie oraz nieostre światła.
Aryna SabalenkaAFP


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