Propozycja, którą przedstawiła Aryna Sabalenka, dotyczy jednak nie samej gry, a tego, co dzieje się jeszcze u progu zmagań.

Rytm przedturniejowych zdarzeń przebiega zazwyczaj w ramach dobrze znanego sznytu, obejmując rzecz jasna losowanie drabinki całej imprezy, a także aktywności medialne.

Spotkania poszczególnych zawodniczek z dziennikarzami odbywają się zazwyczaj w formie konferencji prasowych, w trakcie których każda z gwiazd siada pojedynczo ze stołem, znajdując się w ogniu pytań. Aryna Sabalenka ma na to jednak nieco inny pomysł, choć inspirację czerpała ze świata sportu, a dokładniej rzecz ujmując - motosportu jej królowej Formuły 1.

- A co powiecie na przedturniejową zmianie w kwestii mediów? 10 najlepszych zawodniczek razem na konferencji prasowej? W stylu F1? Zabawne, nie? - wysunęła swój wniosek liderka rankingu WTA.

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Aryna Sabalenka proponuje zmianę. Dostała odpowiedź: "Ogromny błąd"

Nie wszystkim spodobał się jednak jej pomysł. Do jej słów w krytyczny sposób odniósł się między innymi włoski dziennikarz Sky Sport - Angelo Mangiante.

- Właśnie w tym tkwi problem tenisa: w przekonaniu, że istnieje tylko dziesięć zawodniczek. To ogromny błąd i przejaw braku szacunku wobec pozostałych. Powinniśmy zdawać sobie sprawę, że tenisistka zajmująca 200. miejsce w światowym rankingu to profesjonalistka, która z trudem zarabia na życie uprawiając ten sport. A to wszystko tylko dlatego, że dla wielu liczy się wyłącznie pierwsza dziesiątka. A przecież historie, spostrzeżenia i przykłady przedstawiane przez tenisistki spoza pierwszej dziesiątki często mogą nas nauczyć więcej niż banalne odpowiedzi zawodniczek z czołowej dziesiątki, które są znudzone lub obojętne na istotę sprawy. Otwórzmy tenis na szerszą publiczność i pokażmy różnorodne twarze oraz autentyczne historie. Potrzebujemy przykładów pokory i dobrych manier, a nie powierzchownej komunikacji - napisał.

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Aryna Sabalenka jest rzecz jasna najwyżej rozstawioną zawodniczką imprezy w Toronto. Na liście uczestniczek znalazły się także polskie tenisistki: Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magdalena Fręch oraz Magda Linette.

Iga Świątek TOMASZ BARANSKI/REPORTER Reporter

Aryna Sabalenka AFP





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