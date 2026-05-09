Iga Świątek turniej WTA 1000 w Rzymie rozpoczęła z problemami. W pierwszej rundzie miała wolny los, a w drugiej zmierzyła się z Catherine McNally. Spotkanie z Amerykanką trwało blisko trzy godziny i zakończyło się triumfem Polki 6:1, 6:7(5), 6:3.

Tym samym Świątek awansowała do 3. rundy, w której skrzyżuje rakiety z Elisabettą Cocciaretto. Włoszka pokonała w turnieju Sinję Kraus i Emmę Navarro. Po zwycięstwie nad Amerykanką podkreśliła w rozmowie ze Sky Sports, że "to był intensywny mecz", ale nie dała się ponieść emocjom.

Świątek - Cocciaretto. Włoszka chce rewanżu za porażkę sprzed roku

Świątek i Cocciaretto są równieśniczkami, ale w zawodowej karierze zmierzyły się tylko raz. Miało to miejsce przed rokiem w Rzymie. Wówczas Polka triumfowała 6:1, 6:0. Włoszka doskonale pamięta to spotkanie i ma jeden plan na najbliższe starcie.

Muszę pomścić porażkę sprzed roku. To będzie zdecydowanie trudny mecz, bo Iga jest niesamowita. Znamy się od dziecka. Dla mnie mecz z nią to okazja do rywalizacji z kimś, kto wygrał wszystko na kortach ziemnych

Cocciaretto obecnie jest na 41. miejscu w rankingu WTA. W dorobku ma dwa tytuły WTA. Triumfowala w 2023 roku w Lozannie i w 2026 w Hobart.

Mecz Świątek - Cocciaretto zaplanowano na niedzielę (10 maja). Starcie polsko - włoskie rozpocznie się nie przed godz. 19:00.

