Włoski gwiazdor zaskoczył. Złożył Świątek propozycje nie do odrzucenia

Iga Świątek od kilku lat pozostaje jedną z najbardziej charyzmatycznych postaci światowego tenisa. Jako sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa, wiceliderka światowego rankingu i sportsmenka słynąca z perfekcyjnego przygotowania mentalnego, zdobyła ogromne grono fanów na całym świecie. Jej mecze śledzą zarówno kibice zachwyceni ofensywnym stylem gry, jak i eksperci podkreślający jej konsekwencję, dynamikę oraz zdolność do dominowania w najważniejszych momentach. Świątek stała się symbolem nowoczesnego, nieustępliwego tenisa - a jednocześnie pozostała osobą skromną, pracowitą i autentyczną, co tylko wzmacnia sympatię fanów.

Iga Świątek: Gra dla reprezentacji Polski to zawsze ogromna przyjemność. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Franco Morbidelli zaprosił Igę Świątek na przejażdżkę motocyklem

Okazuje się, że wśród osób zachwycających się jej talentem jest nie tylko szeroka publiczność i przedstawiciele świata tenisa, lecz także znana postać ze świata motorsportu - Franco Morbidelli. Doświadczony zawodnik MotoGP, mistrz świata Moto2 z 2017 roku i dwukrotny wicemistrz królewskiej klasy (2019, 2020), przyznał w rozmowie z Grzegorzem Jędrzejewskim z Polsatu Sport, że od dawna śledzi karierę Polki.

Włoch nie ukrywa, że jej intensywność, emocjonalna dojrzałość i absolutne poświęcenie na korcie zrobiły na nim ogromne wrażenie. Jak mówi, od momentu, w którym pierwszy raz oglądał Świątek w akcji, stał się jej wiernym kibicem i z przyjemnością obserwuje każdy kolejny etap jej sportowej drogi.

"Bardzo podoba mi się, jak ona wychodzi na kort i zawsze daje z siebie 200%. Podoba mi się też, w jaki sposób podchodzi do meczów. Byłem pod wrażeniem, gdy zobaczyłem to pierwszy raz. Dalej ją obserwuję. Zawsze fantastycznie ogląda się jej spotkania" - przyznał.

Morbidelli zdradził przy tym, że choć uwielbia tenis, sam nie potrafi nawet poprawnie trzymać rakiety. Z typowym dla siebie poczuciem humoru zaproponował jednak alternatywę. Skoro trudno byłoby mu dotrzymać kroku Świątek na korcie, mógłby zaprosić ją na... przejażdżkę motocyklem. "Ja sam nie mam pojęcia, jak grać w tenisa. Nie umiem tego robić. Może więc zabiorę ją na motocykl" - zażartował.

Iga Świątek Lech Muszyński PAP

Iga Świątek Lech Muszyński PAP

Franco Morbidelii Hazrin Yeob Men Shah/Icon Sportswire East News