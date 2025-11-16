Włoski gwiazdor zaskoczył. Złożył Świątek propozycje nie do odrzucenia
Iga Świątek zdobywa serca fanów na całym świecie nie tylko swoją grą, lecz także charakterem i zaangażowaniem. Okazuje się, że w gronie jej kibiców znalazł się także Franco Morbidelli. Doświadczony zawodnik MotoGP z entuzjazmem śledzi każdy krok Polki. W rozmowie z Polsatem Sport Włoch zdradził nawet, że skoro nie potrafi grać w tenisa, mógłby zaprosić Świątek na… przejażdżkę motocyklem.
Iga Świątek od kilku lat pozostaje jedną z najbardziej charyzmatycznych postaci światowego tenisa. Jako sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa, wiceliderka światowego rankingu i sportsmenka słynąca z perfekcyjnego przygotowania mentalnego, zdobyła ogromne grono fanów na całym świecie. Jej mecze śledzą zarówno kibice zachwyceni ofensywnym stylem gry, jak i eksperci podkreślający jej konsekwencję, dynamikę oraz zdolność do dominowania w najważniejszych momentach. Świątek stała się symbolem nowoczesnego, nieustępliwego tenisa - a jednocześnie pozostała osobą skromną, pracowitą i autentyczną, co tylko wzmacnia sympatię fanów.
Franco Morbidelli zaprosił Igę Świątek na przejażdżkę motocyklem
Okazuje się, że wśród osób zachwycających się jej talentem jest nie tylko szeroka publiczność i przedstawiciele świata tenisa, lecz także znana postać ze świata motorsportu - Franco Morbidelli. Doświadczony zawodnik MotoGP, mistrz świata Moto2 z 2017 roku i dwukrotny wicemistrz królewskiej klasy (2019, 2020), przyznał w rozmowie z Grzegorzem Jędrzejewskim z Polsatu Sport, że od dawna śledzi karierę Polki.
Włoch nie ukrywa, że jej intensywność, emocjonalna dojrzałość i absolutne poświęcenie na korcie zrobiły na nim ogromne wrażenie. Jak mówi, od momentu, w którym pierwszy raz oglądał Świątek w akcji, stał się jej wiernym kibicem i z przyjemnością obserwuje każdy kolejny etap jej sportowej drogi.
"Bardzo podoba mi się, jak ona wychodzi na kort i zawsze daje z siebie 200%. Podoba mi się też, w jaki sposób podchodzi do meczów. Byłem pod wrażeniem, gdy zobaczyłem to pierwszy raz. Dalej ją obserwuję. Zawsze fantastycznie ogląda się jej spotkania" - przyznał.
Morbidelli zdradził przy tym, że choć uwielbia tenis, sam nie potrafi nawet poprawnie trzymać rakiety. Z typowym dla siebie poczuciem humoru zaproponował jednak alternatywę. Skoro trudno byłoby mu dotrzymać kroku Świątek na korcie, mógłby zaprosić ją na... przejażdżkę motocyklem. "Ja sam nie mam pojęcia, jak grać w tenisa. Nie umiem tego robić. Może więc zabiorę ją na motocykl" - zażartował.