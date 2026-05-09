Włosi ogłaszają ws. meczu Świątek z mistrzynią świata. Nastąpiła zmiana

Trzy tytuły mistrzyni Internazionali d'Italia - to dorobek Igi Świątek na rzymskich kortach. Dużo, ale mogło być więcej. Trzy lata temu Raszynianka grała późnym wieczorem o półfinał z Jeleną Rybakiną. Zaczęły po godz. 22, było wilgotno, momentami siąpił deszcz. Polka wygrała dość spokojnie pierwszego seta, pod koniec drugiego zaczęła odczuwać ból. Przegrała go w tie-breaku, powalczyła jeszcze w czterech gemach w "deciderze", ale przy stanie 2:2 zrezygnowała z dalszej rywalizacji. Była obawa, czy zagra w Paryżu.

Ostatecznie we French Open wystąpiła, zdobyła swój kolejny wielkoszlemowy tytuł. Dlaczego wspominamy tamto spotkanie? Bo odbywało się w sesji wieczornej. A nie jest tajemnicą, że Iga lubi grać w trakcie dnia. I zazwyczaj tak się w Rzymie dzieje.

Iga Świątek kontra Elisabetta Cocciaretto w WTA 1000 w Rzymie. Oto godzina meczu

W piątek Polka z trudem awansowała do trzeciej rundy - pokonała Caty McNally 6:1, 6:7 (5), 6:3. Zwycięsko wróciła więc na Campo Centrale, w idealnej dla seibie porze.

Zdecydowanie nie był to łatwy pierwszy mecz. Warunki były dość trudne. Piłka leciała wolno. Mieliśmy więc wiele długich wymian, wiele momentów, w których można było stworzyć różne sytuacje na boisku.

- mówiła później podczas spotkania - Musiałam być cierpliwa. Cieszę się, że pod koniec meczu byłam już solidna - dodała.

Wieczorem okazało się, z kim zmierzy się w kolejnym etapie. Grały o to Emma Navarro, z którą Polka sensacyjnie przegrała w październiku w Pekinie, oraz Elisabetta Cocciaretto. Ta druga to dwukrotna drużynowa mistrzyni świata, bo taki status daje triumf w Billie Jean King Cup. Włoszki zaś panują w tych rozgrywkach w ostatnich sezonach.

Iga Świątek

Navarro wróciła na kort po wyleczeniu kontuzji, nie sprostała rywalce. I to właśnie Cocciaretto zagra z Igą na Campo Centrale. Tak jak rok temu, choć wtedy do ich potyczki doszło o rundę wcześniej. Włoszka byłą szczęśliwa, gdy przy stanie 0:5 wygrała gema. Jedynego w tamtym spotkaniu. A grały w sesji dziennej, po godz. 14. Iga uporała się w niecałą godzinę.

Teraz dojdzie zaś do zmiany - mecz Igi z Elisabettą znów odbędzie się na największym stadionie, czyli Campo Centrale. Tyle że zacznie sesję wieczorną - panie wyjdą na kort nie przed godz. 19. Dla Igi to o tyle dobrze, że dopiero po zakończeniu ich starcia swój mecz zaczną panowie: Matteo Arnaldi i Rafael Jodar. Nie będzie więc powtórki z tamtego spotkania z Rybakiną, które kończyło się grubo po północy. Choć może to dotknąć rywalizację panów.

Iga Świątek w meczu z Caty McNally w Rzymie FILIPPO MONTEFORTE AFP

Elisabetta Cocciaretto KIRILL KUDRYAVTSEV AFP

