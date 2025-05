Właśnie dotarła z Rzymu wiadomość ws. meczu Świątek z Collins. WTA oficjalnie potwierdza

Iga Świątek w bardzo dobrym stylu rozpoczęła próbę obrony tytułu w turnieju WTA 1000 w Rzymie. Polka pokonała Elisabettę Cocciaretto 6:1, 6:0 w zaledwie 52 minuty. Od początku do końca kontrolowała przebieg spotkania z zawodniczką gospodarzy. Pierwszy poważny test czeka raszyniankę w sobotę. A to dlatego, że spotka się z tenisistką, która ma wyjątkowe podejście do aktualnej wiceliderki rankingu. Mowa oczywiście o Danielle Collins. Amerykanka uporała się na otwarcie zmagań z Eleną-Gabrielą Ruse, wygrywając 6:3, 6:3. Dla reprezentantki Stanów Zjednoczonych był to pierwszy mecz od kilku tygodni. Mimo to bez większych kłopotów poradziła sobie z Rumunką.

