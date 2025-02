Iga Świątek stoczyła zacięty bój o awans do ćwierćfinału turnieju WTA 1000 w Dosze. Mecz z Lindą Noskovą pełen był emocjonujących zwrotów akcji i rozpoczął się lepiej dla Czeszki, która po pierwszym secie objęła prowadzenie. Kolejne dwa sety należały jednak do Polki (ostateczny rezultat: 6:7(1), 6:4, 6:4) i to ona będzie miała szansę sprawdzić się w pojedynku z Jeleną Rybakiną (piątek 14 lutego).