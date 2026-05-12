Aryna Sabalenka jeszcze nigdy w swojej karierze nie wygrała turnieju w Rzymie. I tym razem nie było jej to dane. Z "Wiecznym Miastem" pożegnała się już w 1/16 finału, a jej pogromczynią okazała się rumuńska tenisistka Sorana Cirstea. 27. zawodniczka rankingu WTA pokonała jego liderkę po trzysetowym boju, w trakcie którego Białorusinka prosiła o przerwę medyczną.

To drugi z rzędu nieudany "tysięcznik" dla Aryny Sabalenki, która wcześniej niespodziewaną porażką z Hailey Baptiste w ćwierćfinale zakończyła swój udział w imprezie w Madrycie.

Ten przykry dla niej dublet sprawił, że w mediach rozgorzała dyskusja dotycząca formy pierwszej rakiety świata przed startującym 24 maja Rolandem Garrosem. Teraz dołączył do niej także Andy Roddick.

Sensacja z Sabalenką. Roddick reaguje ws. Białorusinki oraz Igi Świątek

Słynny amerykański tenisista utrzymuje, że winna wszelkich niepokojów wokół swojej osoby winna jest sama Aryna Sabalenka, która przyzwyczaiła nas w ostatnim czasie do niebotycznego poziomu swojej gry.

- Jest teraz zestawiana sama ze sobą. Doszła do takiego poziomu regularności. To absurd. Więc gdy nagle ma dwa złe turnieje, mówimy: "Hej, to dziwne. To coś innego. To nie to, do czego nas przyzwyczaiła". To nie znaczy, że mamy przejść w tryb pełnego kryzysu, martwiąc się o Sabalenkę. Zapewniam was, że o wiele zawodniczek martwię się bardziej, niż o nią - powiedział były lider rankingu ATP.

43-latek uważa jednak jednocześnie, że w tym roku drzwi do wielkoszlemowego tytułu w sercu Francji mogą stać szeroko otwarte przed sporą liczbą zawodniczek. Największą od 2020 roku, gdy byliśmy świadkami pierwszego aktu dominacji Igi Świątek na paryskiej mączce.

To nie znaczy, że Sabalenka nie może wygrać Rolanda Garrosa i nie należy do faworytek. Ciągle uważam, że jest zdecydowanym numer jeden przed turniejem. Ale to sprawia, że Iga Świątek może mówić sobie: "Okej, jeśli tylko będę w stanie odnaleźć część swojej formy, jeśli tylko odzyskam cokolwiek, jestem w stanie to zrobić. Aryna nie gra swojego najlepszego tenisa"

I dodał: - Tu mniej chodzi o to, czy martwimy się o Sabalenkę jako tenisistkę. Bardziej chodzi o to, że reszta stawki myśli sobie, że skoro nie jest tak dobra i perfekcyjna jak zazwyczaj, może otwiera to szerzej drzwi dla części z nas, dla 10 czy 15 procent. Moim zdaniem tak jest.

Były reprezentant Stanów Zjednoczonych wyraził także wiarę w to, że Igę Świątek stać na odzyskanie tytułu Rolanda Garosa.

- Iga może tam wrócić. Stara się odnaleźć coś w swojej grze. Pamiętacie, gdy ostatnio chciała coś odnaleźć, jadąc na ubiegłoroczny Wimbledon? Ona może wszystko odwrócić. Wiem, że nie jest nawet blisko tego, by grać tak powtarzalnie, jak miało to miejsce w przeszłości. Ale to w niej jest - zagwarantował słynny zawodnik.

