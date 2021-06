Reuters: Mocny początek turnieju w wykonaniu Świątek

Dziennikarze angielskiej agencji prasowej podkreślają siłę fizyczną Igi Świątek, która przełożyła się na jej zwycięstwo nad Su-Wei Hsieh 6:4, 6:4. Tajwanka dziesięciokrotnie w karierze pokonywała tenisistki z TOP10 rankingu WTA, ośmiokrotnie na turniejach wielkoszlemowych, ale z silnymi piłkami zagrywanymi od Świątek w kluczowych momentach sobie nie radziła.

WTA Tennis: Świątek ciężko zapracowała na pierwsze wielkoszlemowe zwycięstwo na trawie

Na trudną przeprawę, jaką przeszła pozytywnie Iga Świątek uwagę zwrócili reporterzy WTA Tour. W relacji federacji przypominają problemy, z jakimi Świątek mierzyła się w 2019 roku na kortach Wimbledonu, gdy odpadła w pierwszej rundzie. Zaprezentowano statystyki z pojedynku z Hsieh, podkreślając, że w triumfie pomogło 65 procentowa skuteczność przy pierwszym serwisie i wygranie aż 79 procent punktów po tych piłkach.

Tennis.com: Solidna wygrana rozstawionej z "siódemką" Igi Świątek

Bez większych zachwytów na awans Igi Świątek do kolejnej rundy zareagowali fachowcy z "Tennis.com". To było solidne zwycięstwo, ale tego można się spodziewać po zawodniczce rozstawionej z numerem siódmym. Tylko raz dała się przełamać i może być zadowolona ze swojej postawy i bezproblemowego przejścia do kolejnego etapu rywalizacji.

MR