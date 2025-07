Wimbledon odszedł od tradycji, inna godzina finału ze Świątek. Oto wyjaśnienie

Wimbledon z wolną od gry pierwszą niedzielą, sędziami liniowymi i finałami singla granymi o godzinie 14:00 czasu lokalnego to już historia. O ile tzw. middle Sunday nie ma od trzech lat, to pozostałe dwie zmiany są świeże. Jeśli ktoś jest przyzwyczajony przez lata do włączania meczu decydującego o tytule o 15:00 polskiego czasu, to w tym roku się zdziwi.