Po tym jak w pierwszej rundzie zmagań Iga Świątek w dwóch setach (6:4, 6:4) uporała się z rutynowaną Su-wei Hsieh z Tajwanu (69. w rankingu WTA), w drugim meczu los skojarzył polską tenisistkę z Wierą Zwonariową.

Była druga rakieta świata najlepsze lata ma już zdecydowanie za sobą i obecnie zajmuje dopiero 96. miejsce w rankingu WTA, ale na pewno nie była rywalką, którą należałoby lekceważyć. Tym bardziej, że Rosjanka zna już smak finału Wimbledonu, do którego dotarła w 2010 roku. Jej pojedynek ze Świątek miał być więc starciem doświadczenia z młodością. 36-letnia Zwonariowa w poprzedniej rundzie rozprawiła się z Czeszką Marie Bouzkovą (52. w rankingu WTA), a z Polką mierzyła się ze sobą po raz pierwszy w karierze.

Świątek od samego początku świetnie zagrywała, a jej potężny serwis sprawiał Wierze Zwonariowej ogromne trudności. Z kolei Rosjanka nie potrafiła stworzyć tym elementem choćby w części podobnego zagrożenia i już przy pierwszej okazji dała się przełamać, co postawiło Igę Świątek w komfortowej sytuacji na starcie pierwszego seta. Szybko okazało się jednak, że to tylko chwilowe problemy i Zwonariowa błyskawicznie ustabilizowała swój serwis, który stanowił teraz dużo większe zagrożenie. Tymczasem gorszy moment zanotowała Świątek, ale pomimo kryzysu polska tenisistka nie dała się przełamać i wyszła na prowadzenie 4:1 w pierwszym secie. Chwilę później Polka sama miała okazję na przełamanie. Po kilku nieudanych próbach w końcu za czwartym razem dopełniła dzieła, a potem przy własnym serwisie przypieczętowała szybką wygraną w pierwszej odsłonie rywalizacji 6:1.

Również w drugim secie Rosjanka miała problem z nawiązaniem walki z wschodzącą gwiazdą tenisa, szybko dając się przełamać. Świątek świetnie zagrywała i nie pozostawiała wiele przestrzeni do gry rywalce. To bardzo nie podobało się weterance, o czym może świadczyć fakt, że w drugim gemie Zwonariowa zaczęła... kłócić się z arbitrem. Nie zdekoncentrowało to jednak polskiej tenisistki, która pewnie dokończyła własny gem serwisowy. Rosjanka powoli się rozpędzała i zaczynała być coraz groźniejsza, ale doskonale reagowała też Świątek, która utrzymała koncentrację i wygrała ważnego gema na 4:1, tym samym ponownie przełamując bardziej doświadczoną przeciwniczkę. Polska tenisistka wcale nie zamierzała się zatrzymywać, a wręcz przyspieszała. Świetnie dywersyfikowała też zagrania siłowe oraz techniczne, a nieustannie nękana Zwanariowa nie potrafiła za nimi nadążyć. Rosjanka odpowiedziała jednak wygranym gemem przy własnym serwisie i jeszcze nie zamierzała się poddawać, bo zaraz potem po raz pierwszy w meczu przełamała Polkę, przedłużając rywalizację. Jednak już chwilę później górą była Świątek, która wykorzystała drugą piłkę meczową i wygrała gema przy serwisie rywalki. Tym samym zamknęła rywalizację w dwóch sprawnie wygranych setach.



W kolejnej rundzie Iga Świątek zmierzy się z triumfatorką pojedynku pomiędzy Rumunką Iriną-Camelią Begu (79. w rankingu WTA) a Chorwatką Petrą Martić, rozstawioną w turnieju z numerem 26.



RF