Wimbledon coraz bliżej, Świątek pominięta. Rosjanka bezlitosna ws. Polki

Już w poniedziałek rozpocznie się trzeci tegoroczny turniej wielkoszlemowy - Wimbledon. Tytułu będzie bronić Iga Świątek, która rok temu wyeliminowała na londyńskiej trawie Polinę Kudermietową, Cate McNally, Danielle Collins, Clarę Tauson, Ludmiłę Samsonową i Belindę Bencic, a w finale rozgromiła Amandę Anisimovą "rowerkiem", czyli wynikiem 6:0, 6:0.

Olga Morozowa: Rybakina ma większe szanse na finał Wimbledonu niż Świątek

W tym roku trudno się pewnie spodziewać powtórki, choć czy ktoś 12 miesięcy temu rozważał scenariusz z Raszynianką w finale? Wiele się mówiło o jej trudnej relacji z tego typu kortami. Arina Poluyanova z rosyjskiego serwisu Championat.ru wymieniła Oldze Morozowej nazwiska Polki, Jeleny Rybakiny oraz wspomnianej Anisimovej i poprosiła o wskazanie tej, która ma największe szanse na zagranie na The Championships siedmiu spotkań.

Finalistka Rolanda Garrosa i Wimbledonu z sezonu 1974 wskazała Rybakinę.

Zawsze kibicuję naszym zawodniczkom; nie mogę nikomu innemu. Na przykład Sabalenka też jest jedną z naszych, podobnie jak Rybakina

Przypomnijmy, że ta ostatnia zmieniła obywatelstwo na kazachskie w 2018 roku. Urodziła się w 1999 r. w Moskwie. Sabalenka jest natomiast Białorusinką.

Opinia Morozowej ma jednak podłoże merytoryczne. - Nawiasem mówiąc, niedawno widziałam, jak trenowała Świątek. Obecnie próbuje grać inaczej i słusznie (...) Iga nie pokazuje teraz swojego najlepszego tenisa, ale to oznacza, że od samego początku turnieju podejdzie do każdego meczu z wielką uwagą. Nie będzie się rozluźniać, lecz ciężko pracować, aby osiągnąć szczyt formy. Mam nadzieję, że jej się to uda - podkreśliła.

Podała także, na czym polega zaobserwowana przez nią zmiana w treningu naszej rodaczki. Wcześniej miało być skupienie na nadawaniu dużej rotacji piłkom i tym samym sprawianie, że rywalki odpowiadały uderzeniem na aut, a teraz 25-latka ma skupić się bardziej na typowej ofensywie, szukaniu winnerów w wymianach.

Jelena Rybakina rywalizowała z Jekateriną Aleksandrową o tytuł WTA 500 w Ningbo Minas Panagiotakis AFP

Amanda Anisimova rywalizowała z Lindą Noskovą o awans do ćwierćfinału Wimbledonu Glyn Kirk AFP

Iga Świątek IZHAR KHAN AFP





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