Wim Fissette zrównany z ziemią. Były trener Świątek nie miał żadnej litości

Iga Świątek nie rozpoczęła sezonu 2026 udanie. Już podczas United Cup były pewne symptomy, że forma nie jest tak dobra, jak mogłaby zakładać sama Polka. Australian Open właściwie tylko potwierdziło, że Iga w tym momencie roku jest bardzo daleko od swojej optymalnej dyspozycji.

Lepiej miało być w katarskiej Dosze, gdzie historycznie Polka radziła sobie znakomicie. Nie było. Raszynianka poległa już w ćwierćfinale z Marią Sakkari, z którą w ostatnich latach wygrywała z łatwością. Iga wygrała pierwszego seta 6:2, a w kolejnych dwóch jej gra się stopniowo sypała.

Fissette pod ścianą. Były trener Świątek wprost

Ostatecznie skończyło się dotkliwą porażką i odpadnięciem, a także wycofaniem z kolejnego dużego turnieju - w Dubaju. Po tym krótkim okresie sezonu bardzo dużo mówi się nie tylko o tym, jak funkcjonuje gra Igi, ale także o tym, jak pracuje Wim Fissette, który nie zbiera pochlebnych opinii.

Kilka dni po porażce Igi Lech Sidor spotkał się na rozmowę z Arturem Szostaczko w podcaście "Trzeci Serwis" na kanale YouToube. Obaj panowie nie mieli litości dla wodza sztabu szkoleniowego Polki, zastanawiając się także nad jego potencjalną przyszłością przy Idze Świątek.

- Jak na niego patrzę, na te reakcje (Wima Fissette'a), to nie wygląda na człowieka, który jest pewny swojej posady. Wygląda mi na faceta, który naobiecywał i modli się o to, żeby ostatniego dnia miesiąca przyszła kasa i co będzie dalej - rozpoczął komentator Eurosportu, zauważając nerwowe reakcje Belga.

Odpowiedź Szostaczko była jednoznaczna. - Nie wygląda na człowieka, który byłby pewny swojej posady... Nic z tych jego obietnic nie wyszło - skwitował krótko były trener obecnej wiceliderki rankingu WTA. Panowie dyskutowali także nad błędnymi wyborami taktycznymi Igi w ostatnich dwóch gemach, gdy notorycznie bywała przy siatce z marnym skutkiem.

Wim Fissette nowym trenerem Igi Świątek Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP/AFP, ERIC LALMAND / BELGA MAG / Belga via AFP AFP

Iga Świątek i jej nowy trener Wim Fissette AFP

Czy Wim Fissette pozwoli się zdominować Darii Abramowicz jako trener i mentro Igi Świątek? AFP

Andżelika Wójcik: Mam taki apel, żebyśmy zadbali o sporty niszowe w Polsce Polsat Sport