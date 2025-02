Iga Świątek przegrała z Jeleną Ostapenko. Wim Fissette: "Nie pozwalała na wiele"

Dla Canal+ Sport głos w sprawie tego spotkania zabrał trener Wim Fissette. - Ostapenko uderza jeszcze mocniej (niż Rybakiny i Noskova, poprzednie rywalki Świątek - red.). Wygląda to tak, jakby to ona decydowała, kto wygra dany punkt i to już od pierwszego zagrania. Miała osiem winnerów w pierwszych dziesięciu punktach. Rozpoczynasz mecz z pewnymi oczekiwaniami, a potem spotyka cię coś takiego. Trudno jest wtedy dobrze wejść w spotkanie. Oczywiście, Jelena grała również świetnie w poprzednich spotkaniach - rozpoczął w rozmowie z Maciejem Zarębą.

Podkreślił to, co wszyscy widzą: pewność siebie Ostapenko i jej chęć całkowitej dominacji na korcie. Jak dodał, w rezultacie jego podopieczna nie mogła złapać rytmu i wprowadzić obranych wcześniej założeń taktycznych.

Nasz plan wydawał się słuszny. Jednak po pierwsze, Jelena nie pozwalała na wiele. Była bardzo agresywna na korcie. Po drugie samo wykonanie założeń przez Igę nie było najlepsze. Nie potrafiła znaleźć swojej najlepszej formy. Jednak nie było to w tamtym momencie możliwe. To nie był jej najlepszy dzień

Na koniec jednak znalazł trochę pozytywnej perspektywy na przyszłość. Uważa, że w 2026 roku Świątek może sięgnąć po czwarty triumf w "tysięczniku" w Dausze. - Aż do meczu z Ostapenko był to dla nas bardzo dobry turniej. Iga prezentowała dobry tenis przeciwko wymagającym przeciwniczkom. Był to turniej WTA 1000, więc w każdej rundzie nie miała łatwego starcia. Noskova, Rybakina, Ostapenko. Uważam ogólnie, że był to dobry turniej. Oczywiście chcieliśmy wygrać czwarty rok z rzędu, jednak ogólnie wydaje mi się, że spisywaliśmy się tutaj przyzwoicie. Mam nadzieję, że za rok Iga zdobędzie tutaj tytuł - zaznaczył.